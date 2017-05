Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Lai, Calenda, Costa

Si va, forse, verso primi cambiamenti concreti delle pensioni: le ultime notizie sulla nuova legge approvata che permetterà la possibilità di uscita prima agli iscritti fondi delle casse di categoria rappresentano, infatti, il primo passo concreto compiuto dall’attuale esecutivo verso ulteriori novità per le pensioni, seppur si tratti ancora di una misura comunque ristretta a determinate categorie di persona. Rappresenta, comunque, una prima novità per le pensioni strutturale, come dovrebbero diventare strutturali le novità per le pensioni di uscita prima per tutti, come la quota 100 e la quota 41 per tutti senza oneri.

Le recenti affermazioni di Silvio Lai e impatto su novità per le pensioni

Il senatore Silvio Lai plaude all’approvazione del nuovo Ddl Concorrenza, affermando che si tratti di un provvedimento che permetterà di dare spinta all’efficienza di professioni e aziende nel percorso di necessario raggiungimento di una nuova crescita economica del nostro Paese. Lai, come riportano le ultime notizie, ha anche sottolineato l’importanza soprattutto di alcune misure contenute nel testo, come la novità per le pensioni di uscita anticipata per gli aderenti ai fondi pensioni, novità che tende a rendere decisamente più flessibile il sistema pensionistico per gli iscritti alle singole casse di categorie che potranno così avere la possibilità di andare in pensione prima fino a due anni se senza occupazione da lungo tempo o in caso di fine attività riscattando semplicemente quanto versato fino al momento dell’uscita.

Le ultime affermazioni del ministro Calenda e conseguenze per novità per le pensioni

Decisamente soddisfatto dalla chiusura, finalmente, delle discussioni sul nuovo Ddl Concorrenza, il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che considera tale provvedimento una vera e propria norma strategica per il rilancio della crescita economica del nostro Paese, e che interviene su importanti questioni come pensioni e occupazione, nonostante il ministro stesso abbia più volte affermato che le novità per le pensioni non siano ancora prioritarie per il nostro Paese e che per dare nuova spinta a occupazione ed economia serve innanzitutto un rilancio degli investimenti e delle misure per le imprese. Eppure la nuova legge è la prima a contenere una effettiva novità per le pensioni di uscita prima per gli iscritti ai fondi pensione.

Le ultime posizioni di Costa e impatto su novità per le pensioni

Quanto stabilito con il nuovo Dl Concorrenza, potremmo dire essere stato anticipato da Gianroberto Costa , presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. Le ultime notizie,infatti, confermano la possibilità già in vigore per gli iscritti al fondo di anticipare l’età pensionabile fino a due anni rispetto all’attuale soglia dei 66 anni e sette mesi. Ma non senza penalità. In particolare, gli iscritti al Fondo, cioè agenti di commercio e rappresentanti che operano sul territorio nazionale per aziende italiane o straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; agenti italiani che operano all’estero per conto di aziende italiane; e agenti che svolgono l’attività in forma individuale o societaria, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, a condizione di essere illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, possono andare in pensione fino a due anni purchè accettino una decurtazione sulla loro pensione finale. Questa decurtazione sarà del 5% e sarà permanente. Non ci sarà, cioè, alcuna possibilità, una volta andati in pensione prima, di chiedere la pensione come si sarebbe percepita normalmente.