Test Invalsi 2017 matematica domani seconda elementare e quinta test Invalsi. Risultati giusti, domande-risposte venerdì 5 maggio

Al via domani venerdì 5 maggio i test Invalsi 2017 per la verifica del livello di apprendimento e di competenze in matematica. E allora, al pari di quanto è accaduto con le prove precedenti, dove trovare risposte giusti, domande e risposte? Appena disponibili, anche noi di Businessonline.it provvederemo alla pubblicazione. Sicuro punto di riferimento è naturalmente il sito ufficiale dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione: si tratta dell'ente incaricato dal Ministero dell'Istruzione di formulare i quesiti ed è responsabile dell'intera procedura. Anche orizzontescuola.it e in generali i portali specializzati nel mondo scolastico sono costantemente aggiornati con tempestività sui test Invalsi di quest'anno.

Test Invalsi 2017 matematica: esempi di domande e risposte

Qualche esempio dei test Invalsi di matematica assegnati negli scorsi anni anni?

Francesco esegue nell’ordine le seguenti operazioni:

1) scrive il numero 5

2) lo raddoppia

3) aggiunge 6

4) divide per 2

5) sottrae 5

Quale delle seguenti espressioni traduce correttamente la sequenza delle operazioni fatte da Francesco?

A. (5 · 2 + 6) : 2 – 5

B. 5 · 2 + 6 : 2 – 5

C. 5 + 10 + 6 : 2 – 5

D. 5 · 2 + 6 : (2 – 5)

Paolo acquista un modellino di un’automobile da corsa. Il modellino è riprodotto in scala 1:40 e misura 9 cm di lunghezza. Qual è la lunghezza dell’automobile reale (in centimetri)?

Matteo, Marco e Agata si preparano per partecipare alle gare sportive della scuola. Matteo si allena ogni 3 giorni, Marco ogni 4 e Agata ogni 6. Se oggi si sono allenati tutti e tre, tra quanti giorni accadrà che si alleneranno di nuovo tutti lo stesso giorno?

A. 6

B. 10

C. 12

D. 13

A scuola è stata allestita una mostra di disegni degli alunni. La mostra è rimasta aperta per 5 giorni ed è stata visitata da 625 persone. Quante persone in media hanno visitato la mostra ogni giorno?

In ogni caso, per esercitarsi il web è un ottimo strumento per la preparazione. L'esigenza primaria è di fare bene e le esercitazioni e simulazioni presenti sul web rappresentano un buon allenamento. Per mettersi alla prova, fra i siti più attivi c'è skuola.net che propone tutti testi degli anni scorsi con tanto di soluzioni. C'è anche chi mette a disposizione le prove in formato testo ed MP3, la griglia di correzione per matematica, il quadro di riferimento, la scheda automatica per la raccolta dei dati e per il calcolo del punteggio, il manuale della scheda automatica, gli strumenti consentiti.

Il sito proveinvalsi.net è tra i più noti e frequentati e contiene l'archivio di tutte le prove Invalsi degli anni scorsi. L'intera procedura di svolge online e al termine del test è possibile conoscere immediatamente il risultato. Gli alunni hanno la possibilità di esercitarsi su tutti i test fin proposti in passato. La procedura da seguire è molto semplice: basta scegliere la tipologia di scuola, di classe e l'anno dalle categorie e cliccare sul relativo link. E se c'è qualche argomento su cui la sicurezza non è al massimo, è possibile personalizzare la prova con domande scelte.