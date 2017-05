Juventus Torino streaming su siti web, Rojadirecta, link per vedere

Saranno migliaia i tifosi e gli appassionati che sceglieranno lo streaming per vedere Juventus Torino. Tante le possibilità sul tappeto in grado di garantire a tutti il massimo della soddisfazione

Come vedere Juventus Torino in streaming sui siti web, non Rojadirecta

Le ore che precedono le sfide della Serie A sono quelle più elettrizzanti per i tifosi. Figuriamoci quando si tratta di una stracittadina. Figuriamoci quando si tratta di Juventus Torino. I bianconeri hanno allestito un’armata davvero invincibile sia in Italia, e questa non è più una novità da sei anni a questa parte, ma anche in Europa dove con il successo rotondo e meritato in terra monegasca hanno prenotato un biglietto per la finale della competizione continentale più prestigiosa di Cardiff.

Servirà solo vidimarlo nella sfida di ritorno e il gioco sarà fatto. Ma la Juventus, battendo il Torino si cucirà matematicamente addosso il sesto scudetto consecutivo, quello della storia, quello della consacrazione di un gruppo davvero straordinario. Ci sono grandi aspettative da parte di tifosi ed appassionati in vista di Juventus Torino, sfida che molti vedranno in streaming in italiano, scegliendo tra una vasta gamma di possibilità.

Al di là delle piattaforme che propongono lo streaming pur senza disporre delle necessarie autorizzazioni, come Rojadirecta, esistono altri siti web che potrebbero risolvere ogni problema. Sky e Premium hanno fatto propri i diritti per il live streaming e occupano una posizione di privilegio. Ma le alternative utili non mancano.

Come le piattaforme dei bookmaker e i link dei portali delle emittenti non italiane. Questo non vuol dire che si tratta di un processo scontato visto che, sia nell’uno che nell’altro caso potrebbero intervenire limiti e restrizioni.

Streaming Juventus Torino siti emittenti fuori dai confini

Lo streaming di Juventus Torino potrebbe essere mandato dai siti delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini nazionali. L’esito positivo non è sicuro a causa di blocchi geografici che potrebbero impedirne la visione via web al di fuori dei Paesi di origine.

I tribunali europei non hanno ancora fatto chiarezza sulla liceità di questa operazione, ma si può provare lo stesso per esempio con:

Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands.

Streaming italiano Juventus Torino con Premium e Sky

Già abbiamo detto che per vedere Juventus Torino in streaming italiano si può optare anche con le emittenti pay per view ufficiali, Premium e Sky. Now TV, una piattaforma web per lo streaming che appartiene al network di Murdoch, oltre a proporre offerte sempre nuove permette anche l’acquisto di un solo evento senza la necessità di sottoscrivere un contratto di abbonamento.

Con l'app dell’emittente di Murdoch Sky Go, scaricabile da tutti i dispositivi mobili o da Pc e Mac, le sfide si potranno vedere in streaming gratuitamente, ma sarà una possibilità offerta in esclusiva solo a chi ha sottoscritto un contratto con l'emittente satellitare. Di fatto è la stessa regola di Premium Play di Mediaset: semaforo verde alla visione on demand e in live streaming di Juventus Torino in streaming gratis solo agli abbonati.

Juventus Torino streaming con i portali dei bookmaker

Gli utenti italiani possono provare, per vedere Juventus Torino in streaming, anche con i portali dei bookmaker. Alternativa che richiede l’obbligo di iscrizione alla piattaforma prescelta, di aprire un conto online e di scommettere con una certa frequenza. Tra gli aspetti negativi c’è la possibilità che la sfida prescelta non venga seguita. Ma chissà che non si scopra un nuovo e interessante mondo per lo streaming da sfruttare anche in futuro.