Juventus Torino streaming live gratis diretta

Come vedere Juventus Torino live gratis in streaming

L’attesa alla vigilia del fischio di inizio di Juventus Torino è quella delle grandi occasioni. Grandi occasioni a cui la Juventus è ormai abituata. Certamente più abituata del Torino. In ballo c’è uno scudetto da conquistare con tre turi di anticipo e il primato calcistico cittadino che, a meno di improbabili sorprese, penderà anche quest’anno verso i colori bianconeri.

Tifosi di entrambe le sponde torinesi, in subbuglio e carichi come non mai. Quelli che, non potranno riempire lo Stadium, sceglieranno altre soluzioni per non perdersi nemmeno un minuto di Juventus Torino. Molti lo faranno in streaming live gratis avendo così la possibilità di seguire la sfida anche sui propri dispositivi mobili come smartphone, tablet oppure PC.

Altri sceglieranno la più tradizionale diretta magari accomodandosi sul proprio divano in salotto. Si potrà scegliere, tra l’altro, l’opzione più adeguata alle proprie esigenze tra le tante che lo streaming offre per vedere Juventus Torino.

Juventus Torino streaming live gratis siti delle emittenti

Partiamo da quella molto diffusa, per vedere Juventus Torino in streaming live gratis. Quella offerta dai siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani. Non tutti garantiscono la visione dell’evento per il possibile interventi dei soliti blocchi geografici.

Questo anche a causa di una carenza dei tribunali europei incapaci di esprimersi in maniera omogenea sulla liceità di questa operazione. In ogni caso si può comunque fare un tentativo per esempio con questi siti:

Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation; Slovacchia con Slovenská Televízia; Svezia con Modern Times Group; Suriname con Surinaamse Televisie Stichting; Repubblica Ceca con Ceská Televize; Serbia con Radio-televizija Srbije; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Paraguay con Sistema Nacional De Television.

Vedere live Juventus Torino streaming italiano

Vedere Juventus Torino in streaming italiano sarà possibile anche con Premium e Sky grazie alle rispettive piattaforme streaming. La prima opportunità è Premium Play, fruibile su smartphone e tablet, sia equipaggiati con sistema operativo Android e sia con iOS per iPhone e iPad, PC.

Ma l'utilizzo è possibile anche su Mac, console da salotto Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast. Il limite è la disponibilità per soli abbonati, al pari di Sky Go che permette di vedere tutta la programmazione Sky. La stessa emittente satellitare ha sviluppato anche Now TV, che consente anche a chi non ha sottoscritto un contratto di abbonamento di vedere le sfide della Serie A gratuitamente per quattordici giorni sulla propria piattaforma.

Oppure, sempre senza abbonamento, acquistare un singolo evento senza nemmeno la necessità di installare un’antenna parabolica. Possono essere acquistati singoli pacchetti di breve durata e a costo contenuto.

Streaming Juventus Torino con le piattaforme dei bookmaker

Nella lista delle possibilità per vedere in streaming Juventus Torino rientra anche quella fornta dalle piattaforme dei bookmaker. Non è garantita la visione della sfida in streaming poiché occorre quasi sempre essere iscritti alla piattaforma prescelta, avere precedentemente attivato una linea di credito online e dimostrarsi attivi con le scommesse.

E in aggiunta alcuni siti non trasmettono il live streaming delle sfide dei propri campionati ma solo di quelli esteri. Tuttavia vale la pena fare un tentativo che magari va a buon fine. Chi è abituato a fare pronostici e puntare sull'andamento e sugli esiti degli appuntamenti sportivi lo sa bene da tempo.