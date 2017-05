Napoli Cagliari streaming su siti web, Rojadirecta, link per vedere

Quali sono i link e i siti web per vedere Napoli Cagliari in streaming senza Rojadirecta

Dopo la vittoria con l’Inter il Napoli adesso dovrà superare l’esame Cagliari. Coefficiente di difficoltà meno alto di sicuro, ma stesso obbligo per gli azzurri. Bisogna vincere perché se la Roma è stata messa nel mirino, non è ancora stata scavalcata. Una vittoria contro i sardi, che però vorrebbero vendicare il cinque a zero subito all’andata, potrebbe essere il viatico per il coronamento del lungo inseguimento.

Sfida interessante che molti decideranno di seguire attraverso le tante possibilità offerte dallo streaming. Senza considerare quei siti che propongono lo streaming gratis pur senza alcuna autorizzazione, come per esempio Rojadirecta che spesso viene oscurato, esistono tante altre possibilità. La più immediata è quella di Sky e Premium che hanno fatto propri i diritti per il live streaming.

Alternative valide passano dai siti web dei bookmaker e dai link dei portali delle emittenti non italiane che propongono la trasmissione anche sui rispettivi siti web. Non è affatto detto che il passaggio sia automatico e in entrambi i casi esistono limiti, paletti e condizioni ben precise. Vediamo quali:

Streaming Napoli Cagliari portali emittenti non italiane

Gli affezionati dello streaming conoscono le diverse alterative tra le quali scegliere per vedere Napoli Cagliari. Tanti sono i fattori che incidono nelle valutazioni della vasta platea di tifosi ed appassionati. Un fiume che, anche alla vigilia di Napoli Cagliari, si dividerà in tanti rivoli a seconda delle proprie esigenze.

Molti, soprattutto tra i più giovani, sceglieranno i portali delle emittenti satellitari non italiane. Le operazioni non sono molto complesse, basta fare una ricerca attenta sul web, il real time italiano non viene garantito sempre. Potrebbero infatti intervenire alcuni blocchi geografici che impediscono la visione delle immagini via web al di fuori dei confini dei Paesi di origine. Questi sono solo alcuni esempi:

Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television.

Streaming italiano Napoli Cagliari con Sky e Premium

Come premesso, per vedere in streaming in italiano Napoli Cagliari si potrà optare anche per le emittenti ufficiali, quelle che hanno acquistato in esclusiva i diritti della Serie A. Parliamo ovviamente di Sky e Premium che offrono il servizio streaming gratuitamente ed in esclusiva a chi ha sottoscritto un contratto.

Sky Go, la piattaforma streaming di Sky, rappresenta una valida alternativa, disponibile gratuitamente esclusivamente per gli abbonati che possono scaricare anche la app. Anche Mediaset Premium offre lo stesso servizio con Premium Play: possibile la visione on demand e in live streaming di Napoli Cagliari.

Tra le varie opportunità non bisogna dimenticare Now TV, astro nascente della grande galassia Sky, piattaforma web per lo streaming delle sfide del campionato italiano. Molte le offerte che si aggiornano di continuo che consentono anche a chi non ha un abbonamento di acquistare un singolo evento da vedere in streaming con la stessa qualità.

Napoli Cagliari streaming con i portali dei bookmaker

E alla fine di questo elenco, ma non per gradimento, c’è la novità più gettonata per vedere Napoli Cagliari in streaming: i portali dei bookmaker. Siti già conosciuti dagli appassionati del mondo delle scommesse che sono al corrente del fatto che le sfide non vengono sempre seguite e che bisogna essere iscritti, aprire un conto online e puntare di frequente. Limiti che non costituiscono un problema per chi frequenta con assiduità i portali dei bookmaker.