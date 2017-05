Juventus Torino streaming

Juventus Torino quest'anno potrebbe assegnare anche lo scudetto nel caso i bianconeri vincano e la Roma non faccia lo stesso a Milano. Non se lo augurano i tifosi granata che vorrebbero invece gioire

Come vedere Juventus Torino in streaming

Se si dovesse descrivere il campionato bianconero di quest’anno, attraverso una canzone non potrebbe trattarsi che di “Volare”. E volare, volare, volare più in alto del cielo, dove le ambizioni più rosee di inizio stagione stanno prendendo le sembianze vere e proprie dell’impresa. Si chiama “Triplete” e Juventus Torino sarà una tappa fondamentale per raggiungere il primo dei tre traguardi.

Un sogno che si libera giornata dopo giornata delle nebbie dell’incertezza. Una parola che anche i tifosi della Juventus, abbattendo il muro della consuetudine scaramantica, iniziano a pronunciare a bassa voce, ma provando un sapore sempre più dolce ed invitante. “Triplete” dunque. E Juventus Torino può essere la prima pietra su cui costruire il resto del prestigioso edificio.

D’altra parte la Finale di Tim Cup in tasca e il successo a Montecarlo rappresentano ottime basi di partenza anche per mettere la seconda e la terza. Scudetto contro il Torino? Sarebbe il massimo per i sostenitori bianconeri che, festeggiando i tre punti con i rivali granata, potrebbero già riversarsi nelle piazze e strade del capoluogo piemontese per celebrare la prima notte di follia delle possibili tre. Inutile dire che il popolo dello streaming si sia già mobilitato per non farsi trovare impreparato.

Juventus Torino Benatia in campo

L’impresa di Montecarlo contro il Monaco ha spalancato le porte del turn over in vista della sfida al Torino. In casa bianconera questa parola non assume contorni negativi. Tutt’altro. Basti pensare che Allegri potrà inviare Benatia in campo, uno che sarebbe titolare fisso in qualsiasi altra formazione di rango europea, e concedere il meritato riposo chi ha giocato di più, senza temere cali di rendimento della propria retroguardia.

Juventus Torino tante novità per i granata

La stagione, iniziata tra squilli di tromba e canti di giubilo, si avvia a una molto più dimessa conclusione. Nessuno obiettivo da centrare, salvezza già abbondantemente conquistata. Insomma, vincere una stracittadina (peraltro in trasferta) e costringere gli ‘odiati’ cugini a rimandare la festa scudetto, potrebbe valere molto per Mihajlovic. Che infatti ha studiato i bianconeri in Europa e sta preparando tante novità per i granata.

Vedere Juventus Torino in streaming

Il termometro del tifo bianconero indica una temperatura elevatissima. E come potrebbe essere altrimenti per una sfida del genere. L’imperativo di quelli che non potranno andare allo stadio o vedere Juventus Torino nelle maniere classica, sarà quello di provare con lo streaming che offre un vasto paniere in cui scegliere la modalità preferita.

Per esempio, sfruttare le piattaforme streaming di Sky Sport e Mediaset Premium, rispettivamente Sky Go e Mediaset Play. Grazie a queste la sfida si potrà vedere anche sui dispositivi mobili come iPad, iPhone, cellulari e tablet Android. Ma anche su PC e Mac, smart TV e decoder. L’unico particolare, non trascurabile è che questo servizio è offerto in esclusiva e gratuitamente solo a quelli che hanno un abbonamento. Interessante la proposta di Now TV, astro della galassia Sky, che consente di acquistare le singole partite, oltre all’intero campionato, anche a chi non ha un contratto.

L’evento non sarà seguito al cento per cento perché potrebbero intervenire blocchi geografici ad impedirne la visione al di fuori dei Paesi di origine. Infine i siti dei bookmaker potrebbero mandare le immagini ma con il vincolo dell’obbligo di iscrizione, oltre alla necessità di aprire un conto online e una certa frequenza nelle scommesse.