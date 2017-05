Juventus Torino streaming. Siti web. Dove e come vedere

Il cielo sopra Torino sembra anche quest’anno destinato a tingersi di bianconero. Juventus Torino, il derby della Mole come viene tradizionalmente chiamato, sarà per i granata l’ultima occasione per fornire ai propri una exit-strategy per non essere inghiottiti dai festeggiamenti tricolori che, a meno di improbabili rivoluzioni, i cugini stanno preparando ormai da tempo.

Battere la Juventus significherebbe sia avanzare il proprio orgoglio rispetto a una corazzata che sta riducendo in poltiglia qualsiasi avversaria, italiana o europea. Ma eviterebbe qualsiasi possibilità che i festeggiamenti inizino proprio al fischio finale della stracittadina.

Cosa che potrebbe accadere se i bianconeri uscissero vincitori dalla sfida e la Roma incappasse in un altro passo falso con il Milan. Una sfida che chi vorrà vedere in streaming potrà scegliere tra i tanti modi diversi. A partire dalla ricerca dei siti web giusti che metteranno fine alle incertezze su dove e come vedere Juventus Torino.

Juventus Torino Asamoah sulla sinistra

Previsto turnover in casa bianconera e non potrebbe essere altrimenti. Allegri pensa a Medhi Benatia al centro della difesa e Asamoah sulla sinistra per concedere un po’ di riposo ad Alex Sandro. Lichtsteiner è pronto a scendere in campo sul versante opposto. A centrocampo è previsto il ritorno di Khedira, in tribuna a Montecarlo a causa della squalifica.

Juventus Torino Boyè in campo Iturbe in panca

Mihajlovic pronto a schierare il solito 4-2-3-1 di ordinanza: Boyè dovrebbe confermarsi in campo dopo le ultime confortanti prove lasciando quindi Iturbe in panca. Ballottaggio tra Avelar, Barreca e l’ex Molinaro per una maglia da titolare sulla fascia sinistra. Solo De Silvestri non sarà presente nella lista dei disponibili.

Dove e come vedere Juventus Torino in streaming

È ovvio che una delle domande che circola in maniera insistente alla vigilia di ogni sfida figuriamoci di questa, è dove e come vedere Juventus Torino. E come vederla in streaming. Soprattutto quelli che non hanno sottoscritto un abbonamento alla pay per view e i tifosi che non riusciranno ad andare allo stadio sono i principali protagonisti del popolo dello streaming.

C’è chi si organizza a casa di un amico, chi in qualche locale. Molti invece hanno imparato a ricercare i siti web delle emittenti non italiane che potrebbero mandare le immagini in streaming. Come per esempio: National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Australia Special Broadcasting Service, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, Broadcasting Corporation, Cipro Cyprus, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia.

Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, offrono anche il vantaggio della telecronaca in lingua italiana. Ma saranno disponibili in maniera esclusiva e gratuita solo per chi ha un contratto di abbonamento. Sul campo anche l’offerta di Now Tv, altro astro della galassia Sky, che consente di vedere gratuitamente la propria piattaforma per quattordici giorni, oltre che di acquistare anche un singolo evento senza la necessità di abbonarsi.

Da valutare anche l’alternativa dei siti dei bookmakers che però presentano alcuni limiti come quello di non offrire la certezza di seguire tutte le sfide di campionato e di richiedere l’obbligo di iscrizione alla propria piattaforma oltre il fatto di dimostrarsi attivi.