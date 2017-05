Streaming Juventus Torino Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

La Juventus potrebbe coronare già contro il Torino il sogno di conquistare il sesto scudetto consecutivo. Quello della storia. Bisognerà battere i granata e sperare in un altro passo falso della Roma

In questo momento il monumento più celebre del capoluogo piemontese, la Mole Antonelliana che dà il nome anche all’appuntamento sportivo certamente più sentito in città, può essere paragonato per la sua imponente maestosità alla Juventus. Che affronterà il Torino, con la consapevolezza di poter guardare dall’alto della sua forza ineguagliabile tutte le rivali, non solo quelle della Serie A, ormai già annichilite, ma anche quelle continentali.

Il malcapitato Monaco di Mbapè docet. Una dimostrazione di forza totale che potrebbe costituire il lasciapassare per una facile vittoria della stracittadina che significherebbe quasi certezza di scudetto.

O un ostacolo pericoloso nel caso in cui la sfida venga affrontata con supponenza. Intanto la platea che ha deciso di vedere live gratis questa sfida in streaming sta iniziando le ricerche dei siti migliori. Altri invece sceglieranno la più tradizionale diretta tv.

Juventus Torino certo l’impiego di Khedira

L’impresa di Montecarlo renderà certamente più semplice l’approccio alla sfida con il Torino. Allegri sta pensando anche a far riposare alcuni uomini che hanno bisogno di ricaricare le batterie in vista del rush finale senza per questo temere un calo del rendimento generale della sua formazione.

Certo l’impiego di Khedira in mezzo al campo, Pjanic probabilmente potrà godere di un turno di riposo. Indisponibili Rugani e Pjaca.

Juventus Torino recuperato Benassi

Nei granata confermato il modulo 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite. In difesa torna titolare Moretti, scivola in panchina Carlao. Avanti Boye favorito su Iturbe. Recuperato Benassi, mentre rimane indisponibile De Silvestri.

Juventus Torino live gratis sui siti streaming

Non esiste un modo migliore per vedere Juventus Torino live gratis sui siti streaming. Una delle soluzioni che sta riscuotendo maggior successo è quella di andare a scovare i siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. La visione dell’evento non è assicurata a causa di blocchi geografici che potrebbero impedirla anche a causa della poca chiarezza che esiste sulla questione.

I tribunali europei, infatti, non si sono espressi ancora in maniera omogenea sulla vicenda. Comunque un tentativo si potrebbe fare su Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV.

Chi cerca una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento può approfittare del servizio streaming gratuito offerto dalle piattaforme apposite di Sky e Mediaset Premium, rispettivamente Sky Go e Mediaset Play. Quelli sprovvisti di abbonamento possono valutare l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle sfide sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure l’acquisto di un solo evento.

Coloro che amano le scommesse sono invece attratti sempre di più dai siti dei bookmaker che però presentano alcuni obblighi: iscriversi alla piattaforma, aprire un conto online e scommettere con una certa frequenza.