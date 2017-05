Juventus Torino streaming quando e come

Trentacinque punti. Questa è la differenza plastica, in termini di punti, che esiste tra Juventus e Torino che si sfideranno nella classica stracittadina. Che però quest’anno avrà una sapore certamente diverso per i bianconeri. Che battendo i cugini e confidando nel Milan, con tutte le carte in tavola per fermare i giallorossi, si assicurerebbe con tre giornate ancora da giocare il titolo di Campione d’Italia per la terza volta consecutiva.

E sarebbe una goduria doppia tagliare questo traguardo proprio contro i granata. Stimoli che potrebbero tornare anche alla compagine di Mihajlovic sospesa nel limbo di metà classifica. Condizione che non concede illusioni, ma che proprio per questo può fornire uno spunto in più in appuntamenti del genere. Tra quelli che sceglieranno lo streaming molti non hanno ancora deciso quando iniziare le ricerche e come vedere la sfida tra Juventus e Torino.

Juventus Torino Lichtsteiner e Asamoah dall’inizio

Allegri opterà per un ampio turnover concedendo il meritato riposo a chi è stato impiegato con maggiore frequenza e necessita di tirare un po’ il fiato. Lichtsteiner e Asamoah dall’inizio sulle rispettive fasce mentre a centrocampo Khedira sarà nuovamente titolare dopo la squalifica europea. Dubbi anche sui diamanti offensivi. Probabile che uno tra Dybala, Higuain e Mandzukic riposerà e forse toccherà al meno alto. Mentre Cuadrado dovrebbe partire dall’inizio.

Juventus Torino grande attesa per Belotti

Boyé dovrebbe avere superato Iturbe nel gradimento del tecnico serbo. In difesa, Avelar si gioca il posto da titolare sulla corsia di sinistra della retroguardia con Barreca e Molinaro. Mihajlovic può contare su tutta la rosa a disposizione tranne De Silvestri ancora alle prese con l’infortunio. Naturalmente c’è grande attesa per Belotti, sempre in lotta per la classifica marcatori e per superare Valentino Mazzola come top player in una singola stagione granata.

Quando e come vedere Juventus Torino in streaming

Saranno tantissimi i tifosi delle due formazioni che si stanno chiedendo quando vedere Juventus Torino in streaming. Tante le modalità su come vedere i novanta minuti dello Stadium in streaming. Anche Juventus Torino potrà essere seguita live gratis in streaming e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le rispettive piattaforme Sky Go e Premium Play.

