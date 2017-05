Napoli a caccia del secondo posto. Il Cagliari di una vittoria di prestigio. Sarà dura per gli azzurri superare i sardi che hanno disputato una ottima stagione da neopromossa e non vogliono fermarsi

Come vedere Napoli Cagliari in streaming

Alzi la mano chi, all’inizio della stagione, aveva previsto un esito del genere al campionato del Napoli. Che contro il Cagliari si giocherà le rimanenti possibilità di guadagnare il secondo posto in classifica a discapito della Roma. Avanti di un solo punto ed impegnata a San Siro contro un Milan che dovrà lanciare un segnale ai propri tifosi e alla società dopo i risultati deludenti delle ultime settimane.

Al netto delle polemiche una squadra che perde in estate il suo giocatore più rappresentativo e poco dopo, a causa di infortuni gente come Albiol e Milik sostituto naturale del Pipita, poteva disunirsi e gettare a mare il lavoro svolto l’anno precedente. Eppure così non è stato e il cammino azzurro viene giudicato positivo, anche in Europa, dagli stessi tifosi partenopei.

Che vogliono concludere in bellezza con un secondo posto che eviterebbe la lotteria dei preliminari, con tutto quello che comporta, per accedere alla competizione continentale più prestigiosa. Sarebbe la seconda volta consecutiva. Altro record in una stagione dove tanti tabù sono caduti. Servirebbe prima di tutto il benestare del Cagliari. E poi, ovviamente della Roma che senza passi falsi sarebbe certa di occupare lei la seconda piazza. Napoli Cagliari si potrà vedere anche in streaming per chi lo volesse.

Napoli Cagliari chance per Maksimovic

La squalifica di Koulibaly apre nuove prospettive per la retroguardia partenopea a caccia della solidità che nelle ultime settimane sta lentamente diventando realtà. A quanto pare Sarri starebbe pensando di dare una chance a Maksimovic finora poco utilizzato dal tecnico toscano, ma che potrebbe dare il suo prezioso contributo alla causa azzurra in questo scorcio finale della stagione.

In dubbio Hamsik che a causa di un fastidio al polpaccio non ha potuto allenarsi a dovere in settimana. La decisione sarà presa solo a poche ore dal fischio di inizio. Le alternative non mancano e Sarri potrà schierare gente del calibro di Diawara, Rog e Zielinski, giovani ma già all’altezza del compito che li aspetta, così come Jorginho.

Napoli Cagliari riecco Mauricio Isla

Il Cagliari di Rastelli, un ex visti i trascorsi con la maglia azzurra in tandem con Stellone nello sfortunato torneo di Serie B nel quale il Napoli mancò la promozione per un soffio, proverà a far passare un brutto sabato sera agli azzurri. Il tecnico di Torre del Greco sta preparando qualche sorpresa in vista della sfida di Fuorigrotta. Riecco Mauricio Isla che dovrebbe farcela a scendere in campo dopo aver superato le noie muscolari che lo affliggevano da qualche tempo.

A lui l’arduo compito di marcare Insigne. Pisacane si giocherà una maglia da titolare con Salamon per affiancare Bruno Alves. Possibili novità di formazione anche in attacco, dove Marco Sau è pronto a riprendersi la maglia da titolare. L’escluso questa volta dovrebbe essere Diego Farias. Rastelli non ha alcun dubbio su Joao Pedro e Marco Borriello.

Vedere Napoli Cagliari in streaming

I tifosi del Napoli spingeranno con tutta la loro passione i propri beniamini verso il traguardo del secondo posto. Chi non sarà allo stadio non farà mancare comunque il suo contributo e proverà a vedere Napoli Cagliari in streaming. Tra le diverse opportunità, quella dei siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia sta acquisendo sempre maggior successo.

Quelli che hanno sottoscritto un abbonamento, sceglieranno le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che sono Sky Go o Mediaset Play che mandano le immagini in esclusiva gratuita solo agli abbonati oppure proveranno con Now Tv che appartiene alla galassia dell’emittente di Murdoch e garantisce anche la visione di un singolo evento, acquistandolo ovviamente, ma senza la necessità di abbonarsi a tutto il pacchetto.

Oppure infine con i siti dei bookmaker che però presentano alcuni limiti come l’obbligo di iscriversi alle piattaforme, aprire una linea di credito online ed essere attivi con le scommesse.