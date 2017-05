Napoli Cagliari streaming. Siti web. Dove e come vedere

All’andata finì cinque a zero e Mertens fece capire a tutti che più che di falso nueve, quando si voleva accennare alla sua posizione in campo sarebbe stato più giusto parlare di vero nueve. Con una spiccata vocazione al gol, tra l’altro.

La sfida di ritorno tra Napoli e Cagliari conferma quella sensazione e consegna la certezza che gli azzurri, senza qualche pausa di troppo e gli infortuni (Albiol e Milik su tutti) che ne hanno minato l’inizio della stagione, avrebbero potuto lottare davvero con la Juventus.

Ipotesi corroborata dalla vittoria, ottenuta finalmente con la cazzimma tante volte auspicata anche dal Presidente De Laurentiis, contro un’Inter che ha potuto solo certificare la superiorità azzurra. Napoli Cagliari sarà l’ennesimo esame da superare. L’ennesima sfida da vincere. L’ennesima prova di maturità. Sulla strada per il secondo posto c’è ancora la Roma che, dopo il tonfo con la Lazio, potrebbe trovare altre difficoltà a Milano contro il Milan.

Ma alle falde del Vesuvio si spera e si aspetta con ansia il momento di poter esultare. A breve, chi deciderà di vedere Napoli Cagliari in streaming, inizierà la ricerca dei siti web. Una delle tante alternative capaci di risolvere il dubbio su dove e come vedere questa sfida.

Napoli Cagliari Hamsik grande assente

Contro il Cagliari ci sarà probabilmente una sorpresa poco piacevole per i tifosi azzurri. Marek Hamsik potrebbe essere, infatti, il grande assente della sfida ai sardi. Stanchezza e qualche acciacco fisico avrebbero consigliato a Sarri di concedere un po’ di riposo al capitano azzurro, grande protagonista di questa stagione.

Zielinski appare il sostituto naturale anche grazie alla splendida prova fornita contro l’Inter dopo un periodo di appannamento. Jorginho favorito su Diawara per il ruolo di regista mentre in difesa la squalifica di Koulibaly apre il sipario sull’interessante ballottaggio tra Chiriches e Maksimovic con il secondo leggermente favorito per giocarsi le sue chance e dimostrare il suo valore. Nessun dubbio in attacco dove il tridente delle meraviglie proverà ad incantare ancora. Milik in panchina, pronto a subentrare nella ripresa.

Napoli Cagliari Rastelli ritrova Isla

Rastelli ritrova Isla che verrà schierato dal primo minuto contro il Napoli con il compito di limitare niente poco di meno che Lorenzo Insigne. Miangue salterà invece la sfida di Fuorigrotta. Il pacchetto offensivo proporrà l’interessante corsa a tre tra Borriello, Sau e Farias. Il primo, condizione fisica permettendo, dovrebbe spuntarla sulla concorrenza.

Dove e come vedere Napoli Cagliari in streaming

Tifosi, appassionati e semplici curiosi che vorranno intraprendere questa strada dovranno scegliere dove e come vedere Napoli Cagliari in streaming. C’è chi preferirà accomodarsi sul divano di casa propria apprestandosi a godersi l’evento davanti allo schermo e chi invece inizierà a cercare l’opportunità per vedere questa sfida di Serie A in maniera meno tradizionale, ma che si sta ritagliando uno spazio sempre maggiore nel vasto popolo calcistico.

Tra i siti delle emittenti che operano fuori da confini nazionali che potrebbero mandare le immagini della sfida eccone alcuni: Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Honduras Televicentro, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Cina China Central Television, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar.

Anche Sky e Mediaset attraverso le rispettive piattaforme streaming, ovvero Sky Go e Mediaset Play offrono questo servizio in maniera gratuita, ma solo a coloro che hanno sottoscritto un contratto di abbonamento con le pay per view. Interessante anche l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle sfide sulla propria piattaforma per quattordici giorni e concede la possibilità di acquistare anche un singolo evento.

Infine i siti dei bookmaker. In questo caso bisogna iscriversi, aprire una linea di credito online e dimostrare di essere attivi, cioè scommettere con una certa frequenza.