Streaming Napoli Cagliari Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Napoli Cagliari è una sfida dove le motivazioni penderanno da una parte sola. Quella del Napoli che dovrà vincere e sperare in un passo falso della Roma a Milano per a scavalcarla al secondo posto

Napoli Cagliari sarà una tappa di avvicinamento fondamentale per gli azzurri a quel secondo posto che potrebbe essere ancora più vicino rispetto a quanto dice la classifica di Serie A. Che recita: Juventus punti 84 e ormai campione d’Italia per la sesta volta consecutiva. Roma 75 e Napoli 74. Un punto.

Questo è il distacco tra partenopei e rossoblù a quattro giornate dal termine del campionato. Se si considera che i giallorossi dovranno affrontare due sfide infernali in successione contro Milan e Juventus mentre gli azzurri dopo il Cagliari incontreranno il Torino che non ha nulla più da chiedere al campionato, si capisce come questo sia il momento decisivo per riuscire nell’operazione sorpasso.

Bisognerà però battere la compagine di Rastelli che non arriverà certo nel capoluogo campano per fare la comparsa. Sarà interessante vedere live gratis quello che accadrà a Fuorigrotta. Alcuni sceglieranno la diretta tv, altri proveranno a sfruttare i siti per lo streaming.

Napoli Cagliari ballottaggio Chiriches Maksimovic

Mister Sarri deve ovviare alla squalifica di Koulibaly. Per il posto al centro della difesa in coppia con Albiol, dunque, si prospetta un ballottaggio tra Chiriches e Maksimovic. Il serbo sembra avere qualche metro di vantaggio e proverà a sfruttare a pieno la chance che gli verrà eventualmente data per dimostrare il suo valore.

D’altra parte le parole di stima pronunciate dal tecnico toscano qualche settimana fa suonano come una vera e propria investitura per il futuro. Ghoulam confermato sull’out di sinistra, mentre a centrocampo Hamsik potrebbe concedersi un turno di stop a causa dell’affaticamento muscolare che non gli ha permesso di allenarsi regolarmente in settimana.

Napoli Cagliari Borriello ancora dal primo minuto

Isla troverà di nuovo spazio nel centrocampo rossoblù e questa è una buona notizia per il tecnico Rastelli che dovrà invece fare a meno di Miangue. Borriello dovrebbe scendere in campo ancora una volta dal primo minuto e dar forza al reparto avanzato del Cagliari. Resta qualche dubbio riguardo le sue condizioni fisiche. Sau e Farias scaldano comunque i motori.

