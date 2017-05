Napoli Cagliari streaming quando e come

Napoli Cagliari sarà una sfida difficile per gli azzurri che proprio quando sentono di avere le previsioni della vigilia dalla loro parte, falliscono. Sarri ha chiesto massima applicazione in campo

La sfida Napoli Cagliari si disputerà regolarmente al San Paolo. Ma c’è un’altra sfida che interesserà l’ambiente partenopeo subito dopo il fischio finale contro i rossoblù. Ed è quella che si giocherà a Milano tra Milan e Roma. Sicuramente si costituirà un asse anomalo tra Napoli e Milano.

Rivali storiche e in alcuni casi avversarie per lo scudetto. Vicine, invece, almeno dal punto di vista degli azzurri, per un motivo ben preciso. La Roma con un’altra frenata metterebbe a rischio il secondo posto e chi sarebbe pronto ad approfittarne? Risposta alquanto scontata. Ma queste chiacchiere rimarranno tali se Insigne e compagni non riusciranno a battere un Cagliari che non avrà nulla da perdere e sarà questo il pericolo numero uno. Napoli Cagliari si potrà vedere in streaming. Il popolo del web dovrà decidere presto quando e come.

Napoli Cagliari Milik in panchina

Vista la squalifica di Koulibaly in difesa si è aperta la sfida tra Chiriches e Maksimovic per la conquista del posto di centrale accanto all’inossidabile Albiol. Il serbo sembra comunque in leggero vantaggio sul rumeno nella gerarchia sarriana, ma il ballottaggio resta ampiamente aperto.

Ghoulam cerca conferma dal primo minuto al posto di Strinic sulla fascia sinistra mentre in attacco l’ormai consolidato tridente leggero sarà confermato ancora una volta da Sarri. Spazio quindi a Insigne, Mertens e Callejon dal primo minuto con Milik in panchina, pronto però a subentrare nella ripresa.

Napoli Cagliari Rastelli schiererà la migliore formazione

Il Cagliari di Rastelli arriverà al San Paolo con la tranquillità di aver compiuto il proprio dovere se non qualcosa di più. I sardi hanno saputo conquistare una tranquilla salvezza addirittura quando mancano ancora quattro sfide alla fine del campionato. Non male per la neo promossa terribile che agli ordini del tecnico di Torre del Greco ha stupito tutti per la qualità e la determinazione espressa in questa stagione.

Rastelli schiererà comunque la migliore formazione possibile proprio in ossequio alla legge che dice che più si vince e più ci si prende gusto. Ancora diversi ballottaggi aperti in casa rossoblù: Isla e Salamon a centrocampo con il primo che quasi sicuramente scenderà in campo dal primo minuto e Padoin Sau in attacco.

Quando e come vedere Napoli Cagliari in streaming

Le soluzioni sono diverse. Per decidere quando e come vedere Napoli Cagliari in streaming esiste una vasta gamma di possibilità. Tra le più ricercate c’è senza dubbio quella dei siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Su questa possibilità non esiste ancora un pronunciamento omogeneo dei tribunali europei e per questa ragione si possono verificare blocchi geografici che impediscono la visione dell’evento al di fuori dei paesi di origine.

Nonostante tutto, però, un tentativo per lo streaming si può fare con: Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Georgia Georgia Public Broadcasting, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional Kosovo Radio Television of Kosovo, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar.

Le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium (rispettivamente Sky Go e Mediaset Play) possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento che potranno godersi l’evento in esclusiva gratuita. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni e consente, con la stessa qualità dell’emittente di Murdoch, di acquistare anche un singolo evento senza necessità di firmare un contratto di abbonamento.

Cresce sempre di più, infine, anche in Italia, la tendenza a sfruttare i siti dei bookmaker che però pongono dei limiti ben precisi come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma, di aprire un conto online e di scommettere con una certa frequenza.