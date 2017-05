Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 cosa è accaduto negli ultimi 5 giorni

Tra segnali di speranza sulla revisione delle novità per le pensioni, documenti concreti e la solita delusione per la mancata approvazione degli atti finali su quota 41 e mini pensioni, con o senza oneri, gli ultimi giorni sono stati in chiaroscuro. Le notizie sono state altalenanti e di positivo c'è senza dubbio l'approvazione (non ancora definitiva) del ddl Concorrenza che contiene un paio di provvedimenti importanti sulle novità per le pensioni. All'opposto, non solo sono mancati gli atti ufficiali sui provvedimenti attivati, ma stando alle ultime notizie pensioni relative alla riunione tra esecutivo e forze sociali, non sono arrivati i chiarimenti attesi. Nel mezzo si registra l'elezione del nuovo segretario del principale schieramento a sostegno della maggioranza, che poi novità non è considerando che si tratta di una conferma con tutto ciò che ne consegue a livello di continuità dei progetti sulle novità per le pensioni. in sintesi:

con il ddl Concorrenza sono introdotte due importanti novità per le pensioni; con la riunione tra forze sociali ed esecutivo si registra una distanza tra le parte sulle novità per le pensioni; con la mancata scelta di un nuovo segretario, il Pd sceglie la linea della continuità.

Elezione del segretario Pd e continuità dei progetti sulle novità per le pensioni

Senza grandi sorprese non si registra un cambio di guardia alla guida del principale schieramento a sostegno della maggioranza. Significa che sarà seguita la linea della continuità anche sulle novità per le pensioni. Di conseguenza non vanno messi in conto stravolgimenti dell'impianto attuali, se non la valutazione graduale di correzioni e miglioramenti. Di interessante c'è la possibile ripresa del progetto di razionalizzazione dei costi per le pensioni, inclusi quelli per invalidità e per finanziare gli assegni per le vedove e quelli guerra, con lo scopo di sostenere ulteriori novità per le pensioni. Con l'avvicinarsi del voto si farà chiarezza molto presto.

Riunione tra forze sociali ed esecutivo e progressi sulle novità per le pensioni

Non c'è dubbio che le principali attese erano tutte sulla riunione tra forze sociali ed esecutivo. Com'è andata? Piuttosto male poiché non sono stati registrati passi in avanti rispetto alle tante questioni aperte sul tappeto, come l'introduzione di una pensione di garanzia per i giovani o il ripensamento delle regole sulla probabilità di vita. Alla base di questa stasi c'è la mancata chiusura della partita di quota 41 e mini pensioni, con o senza oneri. Gli atti ufficiali sono in via di correzione da una parte (mini pensioni senza oneri) o non ancora pronti (mini pensioni con oneri e quota 41) e i tempi sono ancora indeterminati.

Nel ddl Concorrenza c'è spazio per le novità per le pensioni

Sono due i provvedimenti sulle novità per le pensioni contenuti nel ddl Concorrenza, il cui disco verde è atteso tra 7-10 giorni:

gli accordi sui fondi pensione di categoria che possono prevedere la destinazione di una quota fissa del Trattamento di fine rapporto maturando; la possibilità di andare in pensione prima fino a due anni a tutti i lavoratori iscritti ai fondi delle singole casse di categorie.

In quest'ultimo caso sono coinvolti come medici, ingegneri, avvocati, medici, magistrati, architetti, giornalisti. La richiesta può essere avanzata nel caso di cessazione della propria attività o di non occupazione prolungata, riscattando quanto versato nel fondo fino al momento della istanza per smettere.