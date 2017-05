Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Ghiselli, Poletti, Petteni

Le posizioni e le affermazioni sulle novità per le pensioni sono legate alla recente riunione tra forze sociali ed esecutivo. E come vederemo a breve appoggiandoci alle ultime notizie pensioni, si sono creati due blocchi ben distinti: quello delle forze sociali dubbiose rispetto ai metodi utilizzati per introdurre le stesse novità e quello dell'esecutivo che invita ad avere fiducia, nonostante la tabella di marcia sia definitivamente saltata.

Le recenti posizioni di Roberto Ghiselli e conseguenze su novità per le pensioni

Chiede chiarezza Roberto Ghiselli, segretario confederale Cgil. E non solo in relazione al momento successivo delle novità per le pensioni, rispetto a cui l'esecutivo procede in maniera piuttosto zavorrata. Ma anche in relazione alla partita in atto, quella su quota 41 e mini pensioni. La magistratura amministrativa ha chiesto cambiamenti ovvero rivedere la platea dei beneficiari delle mini pensioni senza oneri; riconsiderare le tempistiche per il riconoscimento delle richieste di accesso alle novità per le pensioni; precisare il sistema di riconoscimento delle richieste e successivo accesso alle mini pensioni; prevedere l'entrata in vigore delle novità per le pensioni immediatamente dopo la pubblicazione degli atti ufficiali sulle novità per le pensioni e non dopo due settimane. Quanti di questi suggerimenti, domanda Ghiselli, sono accolti dall'esecutivo?

Le ultime posizioni di Giuliano Poletti e impatto su novità per le pensioni

Almeno per quanto riguarda l'atto finale sulle mini pensioni senza oneri, le parole del responsabile del dicastero dell'occupazione, Giuliano Poletti, ricalcano quelle degli ultimi giorni: è tutto pronto e la pubblicazione è imminente. Si tratta di un ritornello che viene ripetuto da tempo, ma su cui si aggiunge un elemento di novità a mo' di giustificazione: la necessità di apportare quelle correzioni al testo richieste dalla magistratura amministrativa. Ma c'è anche un'altra interessante affermazione di Poletti ed è quella sulla responsabilità del Tesoro sui tempi delle mini pensioni con oneri. Di conseguenza i tempi sono ancora confusi e l'impressione è che a mancare sia la variabile dell'intesa totale con gli istituti di credito che parteciperanno a questa operazione.

Le ultime affermazioni di Gigi Petteni e impatto su novità per le pensioni

Le ultime affermazioni di Gigi Petteni della Cisl non possono che tenere conto dell'ultima riunione tra forze sociali ed esecutivo sulle novità per le pensioni. Ed è perciò inevitabile che hanno tenuto conto sia del primo che del secondo momento discussione. Più precisamente, sotto il primo punto di vista l'indice è puntato contro i ritardi degli atti ufficiali su quota e mini pensioni, sia esse con o senza oneri. Il credito di affidabilità nei confronti dell'esecutivo è agli sgoccioli. Ma è anche sul momento successivo sulle novità per le pensioni c'è evidentemente qualcosa che non va. L'auspicio di Petteni è di una svolta nel rapporto tra giovani, occupazione e le stesse novità per le pensioni attraverso l'avvio di un percorso serio e concreto di ricambio generazionale.