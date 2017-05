Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 elezioni segreteria e delusione riunione forze sociali-esecutivo

Erano attese molte e interessanti novità per le pensioni dalla riunione tra forze sociale ed esecutivo e dalla elezioni per la conquista della segreteria del principale schieramento della maggioranza. E in effetti così è stato e ci sono stati cambiamenti, conferme e qualche sorpresa. Tuttavia, come è facile intuire dando uno sguardo alle ultime notizie pensioni, non sono necessariamente di segno positivo. E anzi, proprio in riferimento alla riunione tra forze sociali ed esecutivo, è arrivata la conferma dell'indeterminatezza dei tempi di pubblicazione degli atti ufficiali sulle mini pensioni con oneri e su quota 41 (oltre che sulle mini pensioni senza oneri che sono comunque in uno stato burocratico avanzato) e della confusione sul momento successivo delle novità per le pensioni. Nonostante le tante ipotesi fa fatica a decollare, forse perché legato alle scelte dell'elettorato (interno) della segreteria del principale schieramento della maggioranza. Cerchiamo di capirci meglio.

Elezioni segreteria Partito democratico: cosa comporta per le novità per le pensioni

Ha prevalso la continuità nella scelta del nuovo segretario del Partito democratico. In sella, come da previsioni della vigilia, è salito l'ex premier, legittimato da un minor numero di partecipanti rispetto all'appuntamento precedente. In ogni caso, a noi interessa adesso sapere come tra le varie opzioni in campo ha prevalso quella della continuità. In pista c'erano infatti tre scelte:

l'ex premier con le posizioni sulle novità per le pensioni della prima Leopolda ovvero revisioni delle pensioni delle vedove, razionalizzazione degli assegni di invalidità, contrasto alle truffe, riscrittura delle regole sulle baby pensioni così da accumulare un budget per finanziare le novità per le pensioni; il governatore pugliese con le sue prospettive sul cambiamento del sistema attuale, anche ascoltando i Comitati online sulle novità per le pensioni e contemplando l'applicazione di metodi come quota 100 e quota 41; il guardasigilli con l'intenzione di riprendere la situazione in mano ma senza riscrivere tutto dall'inizio e dunque introducendo correzioni e miglioramenti graduali intensificando il rapporto con le forze sociali.

Avendo dunque prevalso l'ex premier è lecito mettere in conto una sorta di ritorno al passato, quasi come se l'attuale interregno non ci sia mai stato. Sul versante delle novità per le pensioni è difficile attendersi una pagina nuova ma il proseguimento di un'azione che, possa piacere o meno, rappresenta la cifra dell'attuale numero uno del Partito democratico.

Riunioni tra forze sociali ed esecutivo e novità per le pensioni

E forse è proprio per questa ragione che non si registra alcuna accelerazione sulle novità per le pensioni dalle riunioni in corso tra forze sociali ed esecutivo. Eppure non mancano i temi delicati da affrontate e approfondire:

l'introduzione della pensione per i giovani, la previsione di nuovi metodi per smettere anzitempo da quota 100 a quota 41 per tutti e senza penalità, la revisione delle norme sulle probabilità di vita, la rivalutazione delle pensioni.

Tutte questioni che, per quanto delicate, o forse proprio per questo, sono state solo sfiorate.