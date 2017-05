MotoGp streaming Spagna e partite streaming calcio Serie A

Come vedere in diretta streaming da PC, smartphone e tablet, prove e corse della MotoGP 2017, in particolare il Gran Premio Red Bull in Spagna, ma anche gli impegni del campionato italiano di Serie A? Solo Sky propone una doppia soluzione. La prima è l'app Sky Go. Gratuitamente scaricabile da tutti, la sua fruizione è però riservata ai soli abbonati del canale satellitare. Poi c'è Now TV, piattaforma web che, a differenza dell'app, è a disposizione anche dei non abbonati. Attualmente vengono offerti pacchetti di acquisto promozionali così come viene data l'opportunità di vedere un solo appuntamento a 9,99 euro. A completamento delle possibilità c'è naturalmente visione su piccolo schermo. Solo ed esclusivamente per la Serie A (e non per la MotoGP) c'è Premium Play di Mediaset Premium riservata però ai soli abbonati.

Streaming MotoGP 2017 con i siti fuori confine

Ci sono alcun passaggi legali da chiarire ma lo streaming della MotoGP e dells sfide del campionato italiano di Serie A attraverso i siti delle emittenti fuori confine rappresenta una opzione aggiuntiva da tenere in considerazione. Qualche nome a cui fare riferimento?

In Australia si può tentare con Special Broadcasting Service, in Birmania con Myanmar National TV, in Colombia con Radio Cadena Nacional, in Finlandia con Yleisradio Oy. in Cina con China Central Television, in Bosnia ed Erzegovina con Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, in Croazia con Hrvatska radiotelevizija, in Ecuador con RedTeleSistema, a Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, in Austria con Österreichischer Rundfunk.

Non tutti i siti web trasmettono le immagini della MotoGP e della Serie A in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza ma si tratta solo di una parte.

Streaming gratis italiano MotoGP 2017

Solo in seconda fila c'è TV8 che trasmette in chiaro, in italiano e gratuitamente lo streaming da PC, smartphone e tablet sul sito ufficiale una parte delle corse. I prossimi sono quelli del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano, del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia. Tutti gli altri sono proposti in differita.

Streaming live MotoGP con i portali dei bookmaker

Nell'elenco delle possibilità per vedere sia MotoGP 2017 e sia le sfide della Serie A finiscono anche i siti dei bookmaker, anche se non tutte le corse sono trasmesse e la fruizione è quasi sempre legata alla registrazione, all'apertura di un conto e al mantenimento di un profilo attivo ovvero alla necessità di giocare e puntare.

Impossibile non fare riferimento al sito ufficiale della competizione ovvero motogp.com con tutte le prove, le qualifiche e le gare. Se tutta la stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro in quella più limitata standard (in questo caso mancano il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds), non mancano soluzioni più limitate come gli abbonamenti mensili a 17,49 euro per il pacchetto MultiScreen e a 12,49 euro per la versione standard.