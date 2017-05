MotoGp streaming su siti, Rojadirecta, link per vedere

Ci sono tante strade per vedere la MotoGP in streaming e una di queste passa dalle emittenti oltre confine.

Quali sono i modi per vedere prove e gare della MotoGP 2017? Quali sono le opportunità per lo streaming da smartphone, tablet e PC? Come fare ad andare al di là di Rojadirecta e di piattaforme simili? I diritti alla trasmissione appartengono a Sky che permette di replicare l'esperienza di visione anche sugli schermi di smartphone e tablet grazie all'app Sky Go, gratuitamente scaricabile da tutti, ma con fruizione solo per abbonati. C'è poi Now TV, piattaforma web attraverso cui acquistare anche singoli appuntamenti e senza necessità di sottoscrivere alcun contratto.

MotoGP: live streaming italiano

Quasi la metà delle gare sarà trasmessa in chiaro e per tutti e dunque gratuitamente da TV8. Il real time sarà proposto sia sull'emittente vera e propria e sia sul sito ufficiale. Tutte le altre corse saranno gratuitamente visibili in differita a distanza di almeno 3 ore dal via. I prossimi appuntamenti sono quelli del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano, del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia.

MotoGP streaming con le piattaforme delle emittenti oltre confine

Ci sono comunque anche altre strade per vedere la MotoGP in streaming e una di queste passa dalle emittenti oltre confine. In pratica è possibile fare un tentativo sui siti di quelli attivi nel mondo dello sport, compresa evidentemente anche la MotoGP 2017. Quali?

L'emittente australiana Special Broadcasting Service, l'emittente cinese China Central Television, l'emittente austriaca Österreichischer Rundfunk, l'emittente cipriota Cipro Cyprus Broadcasting Corporation, l'emittente bosniaca Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, l'emittente croata Croazia Hrvatska radiotelevizija, l'emittente ecuadoreña RedTeleSistema, l'emittente colombiana Radio Cadena Nacional, l'emittente finlandese Yleisradio Oy.

Non tutti lo fanno e spesso entrano in gioco limiti di natura geografica che impediscono lo streaming via web.

Vedere lo streaming sui siti dei bookmaker

Infine, ecco lo streaming della MotoGP con i siti dei bookmaker. Ma con due limiti: il primo coinvolge gli utenti che devono quasi sempre essere registrati, essere attivi ovvero disporre di un conto aperto e dimostrare come le puntate siano frequenti. Il secondo paletto riguarda i contenuti considerando che non sono trasmesse tutte le corse, ma viene fatta una selezione anche in base alla gestione dei diritti alla proposizione delle immagini. Da segnalare il sito ufficiale motogp.com con i tanti servizi offerti, fra cui la possibilità di acquistare i biglietti per le corse, e l'esistenza di tante app per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android o Windows 10 Mobile. C'è MotoGP Live Experience 2017, ad esempio, che propone il Live Timing, il Real Time Tracking, i video, le ultime notizie, le foto, il commento audio live e quello scritto live.