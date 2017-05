MotoGP, Moto 2 e Moto 3 Spagna streaming gara e prove

Vinales è determinato a riprendersi la vetta della classifica dopo averla persa in seguito alla caduta negli Stati Uniti. In Spagna sarà battaglia quindi tra i due piloti Yamaha e ovviamente Marquez

Come vedere la gara e le prove del MotoGp, della Moto 2 e della Moto 3 in streaming

Al Dottore, al secolo Valentino Rossi sono bastati due secondi posti e il terzo nel Gran Premio d’esordio per presentarsi davanti a tutti al primo appuntamento europeo del grande Circus delle due ruote. E si sa, per uno che non si abitua mai alle vittorie, questo potrebbe essere solo l’antipasto per la stagione che sta iniziando a dipanare la sua matassa.

Vinales, Marquez e un po’ più indietro Dovizioso si trovano però molto bene nei panni dei guastatori ed anzi, vogliono a tutti i costi rovinare i piani del pilota di Tavullia a caccia della stella. Cioè del tanto sospirato decimo titolo mondiale che, come una maledizione, non vuole proprio arrivare.

Non solo MotoGP in Spagna. C’è grande attesa e curiosità anche per seguire le sfide di Moto 2 e Moto 3. Anche queste visibile in streaming sia per quanto riguarda la gara che le prove.

MotoGP Spagna Moto 2 e Moto 3 in streaming

Il Gran Premio di Spagna delle classi MotoGP, Moto 2 e Moto 3 sarà un evento atteso da migliaia e migliaia di spettatori. In crisi di astinenza e capaci di scovare le soluzioni anche le più improbabili per vedere i bolidi a due ruoto sfrecciare sul circuito. Tra i metodi diciamo non tradizionali lo streaming occupa un posto di rilievo anche grazie alle tante alternative che offre al proprio pubblico.

Per esempio provare con i siti delle emittenti che operano fuori dai confini nazionali potrebbe rappresentare un giusto compromesso con le esigenze di giornata. Unico neo e non di poco conto: la visione del Gran Premio non sarà garantita al cento per cento. I blocchi geografici sono sempre in agguato e quando intervengono rendono praticamente impossibile vedere le immagini se non nel Paese di origine.

Questo anche a causa della scarsa omogeneità tra i pareri dei giudici europei sulla liceità di questa operazione. Per chi volesse provare comunque ecco qualche suggerimento:

Macedonia con Makedonska Radio Televizija; Honduras con Televicentro; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Lussemburgo con Radio Television Luxembourg; Kosovo con Radio Television of Kosovo; Malta con Public Broadcasting Services Limited; Irlanda con Raidió Teilifís Éireann; Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia; Paraguay con Sistema Nacional De Television.

Streaming Gran Premio Spagna prove libere, gara, qualifiche

Per vedere in streaming anche le prove e la gara c’è chi sta valutando la possibilità di usufruire dell’emittente TV8, presente sul digitale terrestre al otto. Un altro astro dell’infinita galassia Sky e ne condivide la qualità delle immagini. Chi si affiderà a TV8 per lo streaming del Gran Premio di Spagna, anche per ascoltare la telecronaca in italiano, farà bene a tapparsi occhi e orecchie. Delle diciotto gare in programma, otto vengono proposte in real time. Le altre dieci, compresa questa, invece in differita.

Prove e gara con le piattaforme dei bookmaker

Ci sono poi altre soluzioni che si stanno diffondendo sempre di più soprattutto tra i giovani, per vedere le prove e gara della MotoGP in streaming anche del Gran Premio che si correrà in Spagna. Le piattaforme dei bookmaker stanno acquisendo sempre maggior credito. Questa opzione non garantisce automaticamente la visione di tutte le sfide prescelte.

E poi sono presenti limiti, facilmente superabili da coloro che amano il mondo delle scommesse, associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi. Infine, da non perdere di vista il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione.

Acquistare il pacchetto che consente di vedere le sfide di tutta la stagione agonistica costa 139,95 euro nella versione MultiScreen e 99,95 euro in quella standard, che non permetterà di usufruire del layout personalizzato e della modalità 6 Live Feeds.