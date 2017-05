MotoGp 2017 streaming gare e prove

Come vedere in streaming la MotoGP ovvero gare e prove del campionato in corso? Quali sono i siti web da consultare e i link migliori in quali avventurarsi. A proporre il pacchetto completo ci pensa in prima battuta Sky. Da una parte mette a disposizione la visone in alta definizione e personalizzabile. Dall'altra ha sviluppato l'app Sky Go per smartphone e tablet. In entrambi i casi la fruizione è riservata ai soli abbonati della piattaforma satellitare. C'è però una terza soluzione ed è quella di Now TV, piattaforma web su cui acquistare anche la visione via Internet di parte della programma Sky per un breve periodo e senza la necessità di legarsi all'emittente satellitare.

Siti delle emittenti estere per MotoGP streaming

Tra le novità per il live streaming c'è quella delle emittenti che operano al di fuori dei confini nazionali. Anche se la cronaca non è in lingua italiana, non sono previsti blocchi, pubblicità eccessive e spam. Bisogna però essere sicuri di trovare la soluzione più adatta ovvero quella non soggetta a blocchi geografici. Tra le opportunità segnaliamo quelle di

Paraguay con Sistema Nacional De Television, Suriname con Surinaamse Televisie Stichting, Malta con Public Broadcasting Services Limited, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Serbia con Radio-televizija Srbije, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Repubblica Ceca con Ceská Televize, Slovacchia con Slovenská Televízia, Svezia con Modern Times Group, Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen.

Facciamo infine presente come alcune sentenze dei tribunali ne hanno contestato la legittimità mentre altre hanno confermato la liceità.

Streaming italiano della MotoGP

In pista per la MotoGP 2017 c'è TV8, comunque associata a Sky. Anche in questo caso accanto alla soluzione per il piccolo schermo c'è quella in streaming, seppur limitata a una manciata di appuntamenti, quelli del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano, del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia. La soluzione proposta per il real time da PC e dispositivi mobile è quella del sito ufficiale.

MotoGP 2017 streaming con i portali dei bookmaker

Il live streaming delle gare della MotoGP può essere tentato sulle piattaforme dei bookmaker. In questo caso occorre fare i conti con alcune limitazioni che possono essere non di poco conto. La prima riguarda gli utenti che devono quasi sempre essere registrati e attivi ovvero disporre di un conto aperto e dimostrare come le puntate siano frequenti. La seconda coinvolge i contenuti considerando che non sono trasmesse in real time di tutte le gare, anche in riferimento alla MotoGP. Ovviamente è d'obbligo citare il sito ufficiale della competizione ovvero motogp.com con tutte le prove le gare.