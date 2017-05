MotoGp streaming. Siti web. Come e dove vedere

C'è Sky che consente di vedere in streaming prove e gare della MotoGP 2017. Lo fa proponendo ai suoi utenti tre possibilità. Le prime due sono riservate ai soli abbonati: si tratta dell'alta definizione sui piccoli schermi e del real time per smartphone e tablet attraverso l'app Sky Go gratuitamente scaricabile. Poi c'è la piattaforma web Now TV, fruibile da tutti. Sebbene anche questa sia una soluzione a pagamento, infatti, non occorre stipulare alcun contratto con l'emittente satellitare.

Streaming italiano gratis MotoGP

C'è anche TV8 a proporre lo streaming la stagione in corso della MotoGP. Tuttavia solo una parte degli appuntamenti del 2017 sono trasmessi in real time sul sito dedicato e sia via app per iPhone e iPad e smartphone e tablet Android. Si tratta esattamente di quelli del Gran Premio del 4 giugno in Italia Mugello, del Gran Premio dell'11 giugno in Spagna Catalunya, del Gran Premio del 25 giugno in Olanda Assen, del Gran Premio del 6 agosto in Repubblica Ceca Brno, del Gran Premio del 13 agosto in Austria Red Bull Ring, del Gran Premio del 10 settembre a San Marino Misano, del Gran Premio del 15 ottobre in Giappone Motegi, del Gran Premio del 12 novembre in Spagna Valencia.

MotoGP streaming con i siti delle emittenti

Tra le varie soluzioni per lo streaming della MotoGP 2017 si aggiungono quelle dei siti delle emittenti fuori confine. La cautela è d'obbligo sia perché non tutte assicurano questa opportunità, e sia per orientamenti giudiziari non unanimi. Ci sono ad esempio

la Germania con l'emittente Zweites Deutsches Fernsehen, l'Honduras con l'emittente Televicentro, l'Ecuador con l'emittente RedTeleSistema, il Kosovo con l'emittente Radio Television of Kosovo, la Grecia con l'emittente Ellinikí Radiofonía Tileórasi, l'Indonesia con l'emittente Rajawali Citra Televisi Indonesia, la Finlandia con l'emittente Yleisradio Oy, la Georgia con l'emittente Georgia Public Broadcasting, l'Irlanda con l'emittente Raidió Teilifís Éireann, il Lussemburgo con l'emittente Radio Television Luxembourg.

Anche se è possibile fare un tentativo per ricevere le immagini in streaming, la procedura non offre la garanzia al 100%.

I siti dei bookmaker e lo streaming MotoGP 2017

Prendono sempre più spazio i portali dei bookmaker per vedere in streaming le corse della MotoGP, qualunque sia il momento tra prove e gare della domenica. Non è così semplice e immediato poiché vanno messe in conto alcune limitazioni nella maggior parte delle piattaforme, come l'apertura di un conto, un numero minimo di giocate e naturalmente la registrazione con i dati ufficiali. Ecco poi il sito ufficiale del campionato della MotoGP, motogp.com, attivato anche quest'anno per essere sempre aggiornati. L'intero pacchetto ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro in quella più limitata standard - priva del layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds -, ma non mancano soluzioni più limitate come gli abbonamenti mensili a 17,49 euro per il pacchetto MultiScreen e a 12,49 euro per la versione standard.