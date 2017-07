Inter Schalke 04 streaming live gratis diretta per vedere partite amichevoli calcio estate 2017 Juventus Roma, Napoli. Orari

AGGIORNAMENTO: Oggi, venerdì 21 Luglio, è la volta dell'amichevole tra Inter Schalke 04 che si giocherò nel pomeriggio o quasi all'ora di pranzo per meglio dire alle ore 13. Sotto abbiamo visto tutti i metodi per vedere lo streaming live gratis in diretta e alcuni canali tedeschi-svizzeri dovrebbero trasmettere Inter Schalke 04 in streaming dopo ave acquistato i diritti

Chiusa con l’ennesima vittoria della Juventus la stagione 2016/2017 è già tempo di pensare alle amichevoli estive 2017. I top club italiani, Juventus per l’appunto, Milan, Inter, Napoli e Roma non possono perdere nemmeno un minuto e, mentre u calciatori si stanno godendo le meritate vacanze, sono già al lavoro per programmare la fase più importante, probabilmente, della stagione.

Quella dei ritiri e della preparazione fisico-atletica che si svolge prima dell’inizio del nuovo torneo. In questo percorso le amichevoli estive rappresentano il banco di prova necessario a testare le velleità delle varie formazioni. Una sorta di analisi Swot, da svolgere al meglio per capire i punti di forza e i punti di debolezza quando si ha ancora il tempo di intervenire.

Prima che sia troppo tardi. Vediamo quindi come si stanno organizzando le big italiane Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma provando anche a stilare un primo calendario con gli orari delle amichevoli estive 2017.

Amichevoli estive 2017 Juventus

Iniziamo dalla Juventus. La società non ha ancora definito le date e la sede del ritiro, ma già sono state fissate alcune amichevoli estive 2017. Monterrey e Tigres saranno i primi avversari per i campioni d’Italia in carica. Il primo match sarà atteso il diciotto luglio, mentre il secondo incontro verrà giocato il diciannove luglio. A seguire i bianconeri affronteranno Barcellona e Paris Saint-Germain, prima di incontrare la Roma il trenta luglio.

Amichevoli Juventus

18 luglio Juventus-Monterrey

19 luglio Juventus-Rayados

20 luglio Juventus-Tigres

22 luglio Juventus-Barcellona

23 luglio Juventus-Melbourne Victory

26 luglio Juventus-PSG

30 luglio Juventus-Roma

Milan calendario amichevoli estive 2017

Annullato il derby cinese contro l’Inter, che si sarebbe dovuto giocare il ventiquattro luglio, i rossoneri vogliono concentarsi a pieno per i preliminari di Europa League. Il Milan di Montella affronterà un programma intenso di amichevoli estive per il 2017.

Un Milan scosso per le note vicende legate al rifiuto del rinnovo contrattuale di Donnarumma, il pilastro intorno al quale la società voleva costruire il proprio futuro. Si parte il diciotto luglio contro il Borussia Dortmund, ancora in dubbio quella contro il Bayern Monaco.

Amichevoli Milan

18 luglio Milan-Borussia Dortmund

22 luglio Milan-Bayern Monaco

31 luglio Milan-Liverpool

4 agosto Milan-Chelsea

Amichevoli Inter estate 2017

I nerazzurri si raduneranno dal sei al sedici luglio a Riscone di Brunico, dove disputeranno le prime amichevoli estive 2017 di un certo rilievo: il nove contro il Wattens, il quindici contro il Norimberga. Successivamente l’Inter volerà in Asia per partecipare ad una tournée in compagnia di formazioni di primo livello. Il ventuno e il ventiquattro luglio i nerazzurri affronteranno prima lo Schalke 04 e poi il Lione. Previsto successivamente il trasferimento a Singapore per le sfide contro Bayern Monaco e Chelsea del ventisette e ventinove luglio.

Amichevoli Inter

9 luglio Inter-Wattens

15 luglio Inter-Norimberga

21 luglio Inter-Shalke 04

24 luglio Inter-Lione

26 luglio Inter-Tottenham

27 luglio Inter Bayern-Monaco

29 luglio Inter-Chelsea

Napoli amichevoli estive 2017

La classifica del campionato appena concluso non lascia scampo ai sogni di prolungare le vacanze estive ancora di un poco. Decisivo il terzo posto che, come ormai sanno anche le pietre obbliga la formazione che ha occupato tale posizione ad essere una delle prime ad andare in ritiro. E il Napoli non farà eccezione in vista del preliminare di Champions League che rappresenta, giocoforza, il primo ostacolo da superare.

L’approdo ai gironi della competizione più prestigiosa sarà il primo obiettivo della nuova stagione. La squadra allenata da Maurizio Sarri si ritroverà a Castelvolturno prima di raggiungere Dimaro, in Trentino, dove dal cinque al venticinque luglio si svolgerà la preparazione. Dopo le prime sgambate previste le classiche amichevoli estive del 2017.

Si inizierà con una formazione di dilettanti locale, poi sarà la volta di una squadra di Eccellenza e ad altre due compagini, stavolta di professionisti. Chiuso il ritiro a Dimaro il Napoli parteciperà all’Audi Cup all’Allianz Arena un torneo a cui parteciperanno Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Liverpool. L’otto agosto prevista l’amichevole contro il Bournemouth.

Amichevoli Napoli

Inizio ritiro Dimaro amichevole contro dilettanti locali

Amichevole contro una squadra di Eccellenza locale

Prima della fine del ritiro due amichevoli con compagini professionistiche.

1-2 agosto minitorneo con Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Liverpool

Tra il due e il sette luglio amichevole al San Paolo per celebrare il trentennale dello scudetto.

7 ago Napoli-Monaco

8 agosto Bournemouth-Napoli

Amichevoli estive 2017 Roma

Eusebio Di Francesco dopo aver studiato in maniera dettagliata il programma di lavoro della nuova stagione, provvederà a stabilire i dettagli di un precampionato che, per grandi linee era già stato organizzato. Il nuovo tecnico, sente il peso della responsabilità e non vorrà fallire quella che rappresenta certamente una grandissima occasione per la sua carriera.

Raduno fissato quindi il cinque luglio. La preparazione comincerà il sette luglio a Pinzolo, con la partenza nella stessa giornata. Nel pomeriggio il primo allenamento nella località del Trentino, scelta per il terzo anno consecutivo e poi prenderà il via il calendario delle amichevoli estive 2017 anche per la Roma.

Amichevoli Roma

11 luglio Roma A-Roma B

14 luglio Roma contro un avversario ancora da definire

19 luglio Roma-PSG

25 luglio Roma-Tottenham

30 luglio Roma-Juventus

10 agosto Roma-Siviglia

1 o 2 settembre Roma-Chapecoense

Partite amichevoli streaming su siti delle emittenti non italiae

Ed allora è possibile provare a vedere le partite in streaminfg di Inter, Juventus, Milan, Roma con i siti delle emittenti non italiane. La ricerca, per quanto attenta e scrupolosa, dei siti web giusti non garantisce al cento per cento la visione delle immagini. Questo a causa della mancanza di un pronunciamento chiaro ed omogeneo da parte dei tribunali europei sulla regolarità di questa operazione.

Fatto che può far insorgere i famigerati blocchi geografici che, se intervengono, impediscono la visione delle immagini al di fuori dei Paesi di origine. Tuttavia si può provare per esempio con:

Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Repubblica con l'emittente Ceca Ceská Televize; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television. Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Svezia con l'emittente Modern Times Group;

Partite amichevoli live streaming con i siti dei bookmaker

Entrando ancora di più dettaglio per vedere le partite michevoli in streaming, non si può non prendere in considerazione la novità rappresentata dai siti dei bookmaker. Un’alternativa che sta convincendo un numero sempre più elevato di utenti, soprattutto tra quelli che amano le scommesse e sono quindi abituali frequentatori di questi portali.

Anche in questo caso non è scontato riuscire a vedere la sfida in real time poiché quasi sempre è necessario essere iscritti a uno di questi portali, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi. In ogni caso, soprattutto chi ama tentare con la fortuna e mettere alla prova le proprie abilità trova in questi portali una valida strada alternativa per vedere in streaming