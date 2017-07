Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 sostanziale decisione assunta

Si torna alle urne a fine legislatura e per le novità per le pensioni i cambiamenti di prospettiva nelle ultime notizie pensioni sono concreti.

A meno di scossoni, sempre possibili quando si ha a che fare con questo esecutivo, un prima importante decisione è stata assunta ed è quella rinunciare alla pista di elezioni subito. Una presa d'atto che comporta la revisione delle strategie delle differenti forze, anche in relazione alla progettazione delle novità per le pensioni e alla stesura di quei programmi con cui convincere i cittadini ad accordare la preferenza. Lo slittamento a dopo l'estate dell'esame dei sistemi di voto è il chiaro segnale dell'atteggiamento di chiusura rispetto a un ritorno a breve alle urne. Non si tratta di una decisione indolore perché sia all'interno delle stesse forze che in prospettiva di future alleanze non tutti hanno avuto la stessa reazione. A ogni modo, se non ci saranno incidenti, si andrà avanti fino alla fine della legislatura senza cambiamenti rispetto a quanto finora previsto sulle novità per le pensioni, con la sola possibile sorpresa dell'accettazione di uno dei punti all'ordine del giorno nel cosiddetto momento successivo.

Decisione fondamentale presa e conseguenze per novità per le pensioni

Nessun appuntamento con le urne nel breve periodo, proprio quelle che venivano ritenute potenzialmente strategiche per rilanciare le novità per le pensioni. Dinanzi all'immobilismo dell'attuale esecutivo, questa soluzione veniva infatti ritenuta più congeniale per ricominciare da capo con esponenti differenti e progetti alternativi per il rilancio del comparto. Occorre registrare come non tutte le forze abbiano scelto di seguire questa strada. Più esattamente

la maggioranza ha appoggiato in pieno lo slittamento dell'esame delle proposte per far esprimere la preferenza ai cittadini, anche per avere più tempo per risolvere la crisi interna e sulle novità per le pensioni per confrontare le diverse opzioni in pista; il Cavaliere ha preso tempo nonostante sembrava favorevole alle urne nel breve periodo e questa decisione va ricondotta nelle turbolenze in sede di alleanze sia in riferimento alla leadership e sia ai programmi, comprese le novità per le novità per le pensioni, per cui la posizione ufficiale è di moderatismo; il Carroccio è l'unica vera forza favorevole a restituire la parola ai cittadini, senza tentennamenti e senza strategia e lo stesso atteggiamento si riscontra sulle novità per le pensioni con la richiesta di un totale ribaltamento dell'impianto attuale; i pentastellati hanno anch'essi bisogno di un confronto interno che, per quanto dichiarato, passerà prima dalla scrittura del programma in cui un'ampia parte sarà concessa alle novità per le pensioni, e poi alla scelta del candidato alla guida del Paese.

In questo contesto si inseriscono quelle forze minori a livello numerico o ancora privi di rappresentanza, per cui le urne non sono così urgenti e la priorità è costruire progetti condivisi in grado di catturare le preferenze dei cittadini.

Cosa cambia adesso per le novità per le pensioni

C'è dunque da credere che per le novità per le pensioni il prossimo appuntamento sia quello con le elezioni, anche se non a breve scadenza? La risposta è negativa, se non altro perché ci sono differenti altre questioni aperte e in attesa di vedere la fine. Se ne segnalano almeno tre:

la revisione delle pensioni più alte degli esponenti degli schieramenti, anche se di fatto questa proposta di novità per le pensioni ha un valore simbolico più che fattivo, il cui processo è stato formalmente interrotto per la necessità di elaborare una relazione tecnica sulla sostenibilità di questo provvedimento; il ripensamento dell'articolo 38 della Carta nel contesto delle novità per le pensioni, fondamentale per il futuro di chi si trova in una situazione di inabilità rispetto alla possibilità di proseguire l'occupazione, ma non ha la forza necessaria per il mantenimento. la ripresa del momento successivo di confronto sulle novità per le pensioni ovvero la verifica della fattibilità di ulteriori interventi in grado di andare al di là degli schemi di quota 41 e mini pensioni, con o senza oneri, finora previsti.