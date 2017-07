Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41, mini pensioni Calderoli, Lupi, Casaleggio

Si resta dunque da capire quali saranno progetti per le novità per le pensioni e alleanze considerando lo stop nelle ultime notizie pensioni alle urne immediate.

Tempo di guardarsi in faccia all'interno delle differenti forze perché con l'allontanamento delle urne c'è adesso più tempi sia per elaborare i progetti da proporre agli elettori, in cui le novità per le pensioni potranno ricoprire una parte di rilievo, e sia nella scelta delle alleanze considerate più vincenti.

Le ultime posizioni di Davide Casaleggio e conseguenze per novità per le pensioni

Hanno perso il furore di ritornare subito alle urne per fare esprimere i cittadini sulla rappresentanza e dunque nella scelta dell'esecutivo. Per i pentastellati si tratta di una ritirata strategica perché gli ultimi passi falsi a livello locale impongono maggiore cautela. Ne è convinto Davide Casaleggio, figura di riferimento per i pentastellati, che può così elaborare una tabella di marcia scandita da due momenti. La prima riguarda l'elaborazione di un progetto rinnovato, partecipato e condiviso in cui le novità per le pensioni copriranno una parte consistente. Questa primo capitolo sarà elaborato già nei mesi estivi. Poi sarà individuato il candidato alla guida del Paese, in sostanziale coincidenza con la ripresa dell'esame della scelta del sistema per far esprimere la preferenza ai cittadini. Il tutto mentre sono da analizzare e sistemare alcune problematiche posizioni, come quella del primo cittadino della Capitale. Senza dimenticare, progetti sulle novità per le pensioni e individuazione della leadership a parte, che le urne a breve non sono affatto tramontate perché il segretario della maggioranza può sempre creare un incidente mandando in fumo il cronoprogramma.

Le recenti posizioni di Roberto Calderoli e impatto su novità per le pensioni

Sembra che il solo a volere realmente il ritorno alla urne subito sia il Carroccio. La sua posizione è solitamente molto chiara e non ammette sfumature. Lo è, ad esempio, sulle novità per le pensioni, rispetto a cui la posizione ufficiale portata avanti è quella di un completo ribaltamento dell'impianto in vigore. E lo è anche adesso sull'opportunità di restituire ai cittadini il diritto alla scelta. Questa volta Roberto Calderoli, vicepresidente della seconda assemblea e responsabile organizzazione e territorio del Carroccio, ce l'ha con tutti. Non gli è andato giù lo slittamento dell'esame della scelta del sistema per far esprimere la preferenza ai cittadini. Ce l'ha con la maggioranza, naturalmente, ma anche con il potenziale alleato del Cavaliere. Troppe le giravolte, contesta, per avviare un percorso comune. Vengono così fuori tutte le differenze, peraltro abbastanza pronunciate anche in relazione al progetto da proporre ai cittadini, comprendente anche le novità per le pensioni, rispetto alla modalità d'azione. Il ragionamento è chiaro: dinanzi a un esecutivo che non gira più e al desiderio dei cittadini di poter dire la propria, perché allungare i tempi?

Le ultime affermazioni di Maurizio Lupi e impatto su novità per le pensioni

Non sorprende che anche Alternativa Popolare si sia espressa contro la possibilità di un ritorno prematuro alla urne. E alla base di questa scelta non ci sono raffinati ragionamenti sull'interesse comune ovvero sulla convenienza che ne sarebbe derivata per il processo di cambiamento del Paese da un cambio di guardia all'esecutivo. Insomma, quei temi considerati centrali per il rilancio, tra cui rientrano a pieno titolo le novità per le pensioni, non hanno ispirato l'azione degli esponenti dello schieramento, tra cui Maurizio Lupi. Le motivazioni sono altre e vanno cercate nella stampella offerta al segretario della maggioranza ne caso in cui dovesse ritrovarsi isolato. Si tratta perciò di una mossa da ricondurre a vantaggi personali, considerata la scarsa forza alla urne che viene accreditata ad Alternativa Popolare, oltre ai rapporti da ricucire con la stessa maggioranza. In ogni caso, se le posizioni su novità per le pensioni e altre questioni fondamentali sono un po' sfuggenti, in tema di scelta del sistema per far esprimere la preferenza ai cittadini, l'appoggio va al maggioritario con riconoscimento di alleanza. Almeno a parole, è questa la posizione ufficiale.