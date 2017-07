Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 esecutivo-rappresentanze riunioni per pensioni rilancio

Al via nuove riunioni per il rilancio di ulteriori novità per le pensioni: quali potrebbero essere, ultime notizie e aspettative

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 20:01): Così come improvvisamente si erano arrestate, riprendono adesso sulle novità per le pensioni quelle riunioni fondamentali per verificare il grado di fattibilità di ulteriori interventi. Anche se i punti all'ordine del giorno sono numerosi nelle ultime notizie e ultimissime, non è affatto detto che uno o più di essi possa effettivamente arrivare a conclusione.

Si va verso la ripresa di nuove riunioni che potrebbero prospettare un nuovo concreto rilancio delle novità per le pensioni: all’indomani delle ultime notizie che hanno visto un rinvio a dopo l’estate importanti appuntamenti per l’esecutivo, sembra che l’intenzione ora sia di nuovo quella di concentrarsi su altre priorità da portare avanti, a partire proprio da alcune novità per le pensioni. Del resto, per far spazio finora a discussioni su provvedimenti considerati più importanti ma per cui finora non è stato concluso nulla, sono rimaste in sospeso diverse novità per le pensioni, da quelle già approvate di mini pensione con e senza oneri e di quota 41, che in realtà avrebbero dovuto essere in vigore già dallo scorso primo maggio e il cui iter per la definizione di tutti gli atti finali sembra essersi interrotto, considerando che ancora sono attesi gli stessi atti finali con relative regole ufficiali di funzionamento delle stesse novità per le pensioni, alle ulteriori novità per le pensioni del momento successivo, che avrebbe dovuto essere avviato già qualche tempo fa ma che, invece, sembra essere caduto nel dimenticatoio.

Riprendono le riunioni per rilancio di novità per le pensioni

Stando, però, a quanto riportano le ultime notizie, sarebbe già in programma per martedì prossimo una nuova riunione tra membri del Dicastero dell’Occupazione e rappresentanti dei dipendenti e sarà un appuntamento importante per capire se si riuscirà davvero a riprendere il momento successivo di analisi e fattibilità di ulteriori novità per le pensioni. La nuova riunione, secondo le ultime notizie, sarebbe stata fissata perché sembra che si sia recuperata l’intenzione di inserire nelle prossime decisioni economiche strategiche, che saranno presentate il prossimo autunno, almeno una delle novità per le pensioni del momento successivo, misura che, particolarmente cara ai cittadini, potrebbe permettere di riconquistare consensi e voti. Non si sa, però, con certezza quali potrebbero essere le ulteriori novità per le pensioni del momento successivo. Probabilmente l’attenzione si concentrerà su:

tipologie differenti di pensioni per chi ha fatto mestieri faticosi o è entrato giovanissimo nel mondo occupazione; introduzione dell’assegno universale legato ad una pensione garantita; novità per le pensioni di quota 100 a livello sperimentale, come era stato promesso da alcuni esponenti, anche se al momento si tratta di una ipotesi difficile da attuare; blocco o revisione del meccanismo delle probabilità vita, che dal 2019 in automatico porterebbero ad un ulteriore aumento dell’età pensionabile. Secondo le ultime notizie, sembrerebbe più facile che venga sospeso per poi decidere dopo.

E’, tuttavia, possibile che nel corso della riunione si possa discutere anche della probabilità di erogare più soldi per le ultime novità per le pensioni approvate di mini pensioni con oneri e quota 41 visto che i cittadini che le stanno richiedendo, soprattutto per quanto riguarda la mini pensione con oneri che avrebbe già raggiunto quasi la soglia fissata anche se, secondo le ultime notizie, sarebbe molto bassa.

Novità per le pensioni importanti ancora nulle

Tra le diverse novità per le pensioni che potrebbero tornare ad essere affrontate per essere inserite nelle prossime misure economiche d’autunno non vi sarebbe alcun riferimento a novità per le pensioni di quota 41 per tutti e novità per le pensioni di quota 100. L’accenno sarebbe per una quota 100 sperimentale, anche se, come detto, si prospetta decisamente difficile da approvare sul serio. Eppure si tratterebbe delle due novità per le pensioni che potrebbero effettivamente servire. Modificherebbero i requisiti di pensione attualmente richiesti, rendendoli più morbidi e implicando vantaggi che riuscirebbero ad avviare un nuovo ciclo economico positivo per il nostro Paese. Approvando novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti, infatti, come già spesso ribadito, si avrebbero i contestuali vantaggi di:

rilanciare l’occupazione, soprattutto per i ragazzi che oggi sono letteralmente tagliati fuori dal mondo occupazionale; rilanciare produttività ed efficienza; rilanciare i consumi; accumulare risparmi, anche se nel lungo periodo.

Il problema è che si tratta di novità per le pensioni che, seppur vantaggiose come abbiamo visto, continuano ad essere rimandate perché considerate troppo costose. Stando alle stime fatte, servirebbero circa 7 miliardi per la novità per le pensioni di quota 100 e circa 5 miliardi di euro per le novità per le pensioni di quota 41 per tutti. E si è sempre detto che non ci fossero soldi disponibili da impiegare per la loro attuazione. Molto probabilmente si tratta di novità per le pensioni che per ora non saranno affrontate per poi essere rilanciate in occasione, forse, di prossime urne, considerando che si tratta di un tema che sta particolarmente a cuore ai cittadini e che consentirebbe alle diverse forze di recuperare fiducia, consensi e nuovi voti.