Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 Fratoianni, Montanari, Pisapia

Lavori in corso nella sinistra alternativa alla maggiorana sempre più spostata al centro, ma non mancano dubbi e perplessità su accordi, novità per le pensioni, prospettiva e poca chiarezza. Ma per l'ex primo cittadino del capoluogo meneghino, l'obiettivo è unire e non dividere.

Le ultime posizioni di Nicola Fratoianni e conseguenze per novità per le pensioni

C'è un punto su cui Nicola Fratoianni, segretario di SI, chiede chiarezza ed è quello delle intenzioni finali dell'ex primo cittadino del capoluogo meneghino. Perché quella svolta così tanto richiesta per voltare pagina rispetto a quanto fatto dalla maggioranza sui principali temi del Paese, incluse le novità per le pensioni, non l'ha vista. Certo, ha ribadito il suo appoggio per la creazione di un'alternativa di sinistra, ma che sia tale e non un soggetto privo di coraggio e di trasparenza. D'altronde, se non c'è una cosa che non ha mai fatto difetto a Fratoianni è proprio la chiarezza su dove stare e cosa fare. Sulle novità per le pensioni, ad esempio, chiede l'introduzione di metodi più efficaci per smettere anzitempo, mettendo in moto un avvicendamento tra chi è più avanti e i ragazzi. Non mancano naturalmente i punti in comune con Pisapia: entrambi ritengono ad esempio che bisogna spingere l'acceleratore su una maggiore progressività delle imposte, in modo da ridurre le diseguaglianze ed essere più efficaci nel contrasto all'indigenza imperante. All'ex primo cittadino del capoluogo meneghino chiede così maggiore concretezza.

Le recenti posizioni di Giuliano Pisapia e impatto su novità per le pensioni

In fin dei conti, l'obiettivo di Giuliano Pisapia, ex primo cittadino del capoluogo meneghino, non è mai stato quello di creare una forza alternativa alla maggioranza, anche sulle novità per le pensioni. L'obiettivo è piuttosto quello di unire, federe e tenere coese tutte le forze che si riconoscono in questa area. Se poi è inclusa di diritto anche la maggioranza è argomento di discussione. A ogni modo non sono mancate le distinzioni. A detta di Pisapia, ad esempio, occorre dare sostegno a tutti, con strumenti come la pensione di base e l'assegno universale. Il suo movimento si spinge a immaginare una parziale esclusione dalle tutele o una maggiore contribuzione per le fasce più abbienti. Il segretario della maggioranza ha sempre bocciato questa ipotesi perché a suo giudizio assicurare agevolazioni per tutti vuol dire fare assistenzialismo. Semmai, secondo il segretario della maggioranza, la strada è rimboccarsi le maniche per rilanciare il mercato occupazionale. Il punto è, secondo Pisapia, che ci ha provato ma ha fallito, anche perché non ha legato questi provvedimenti alle novità per le pensioni, come dimostrano i continui report.

Le ultime affermazioni di Tomaso Montanari e impatto su novità per le pensioni

Tra i primi a criticare l'atteggiamento dell'ex primo cittadino del capoluogo meneghino, definito equilibrista, c'è stato Tomaso Montanari, uno dei portavoce della sinistra alternativa. Se tra gli obiettivi dichiarati c'è la volontà di trasformare un'idea e una visione in una reale organizzazione prima delle stesura di un progetto condiviso da sottoporre ai cittadini che includa anche le novità per le pensioni tra le priorità da perseguire, la posizioni di chi dovrebbe fare da catalizzatore di tutti gli interessi viene ritenuta poca coraggiosa. Nel mirino ci sono la poca chiarezza nel definire una linea di demarcazione, ma anche la necessità non evidenziata di individuare il metodo per la selezione, che poi è il passaggio preliminare prima di sottoporre progetti e programmi, compresi quelle delle novità per le pensioni, agli elettori; e la crescita progressiva della rappresentanza perché senza numeri diventa difficile riuscire a incidere sul processo decisionale delle novità per le pensioni. E poi sarebbe mancata la chiarezza nel porre le basi per l'avvio del processo di partecipazione che raggruppi singoli e sodalizi particolarmente sensibili su alcune questioni, come le novità per le pensioni.