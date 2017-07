Prestiti personali Luglio 2017: i migliori durata, importo, velocità erogazioni, costi. Confronto per la scelta

Continuano ad essere particolarmente richiesti i prestiti personali di cui gli italiani contiuano ad aver bisogno in questo particolare momento di crisi che non accenna a passare e per sostenere le spese quotidiane e mensili. Se, come abbiamo spesso ripetuto, chiedere un prestito personale fino a qualche tempo fa significava voler, diciamo, spendere soldi in spese extra, come l'acquisto di una nuova macchina, un viaggio, una ristrutturazione di casa, oggi la maggior parte dei prestiti viene richiesta perchè il solo stipendio mensile non basta a coprire tutte le spese. E proprio per soddisfare le esigenze e le continue richieste da parte dei clienti, finanziarie e banche creano di volta in volta offerte vantaggiose e convenienti proprio per adeguarsi alle richieste di mercato. Tra le migliori offerte di prestiti personali disponibili per questo mese di luglio 2017 troviamo:

Prestito Arancio di Ing Direct; Credito i Tuoi progetti di Findomestic; Consel; Fidiamo di Fiditalia.

Prestito Arancio di Ing Direct: cosa offre, condizioni e costi

Tra le principali offerte di prestito personale disponibile in questo mese di luglio 2017 troviamo, dunque, Prestito Arancio di Ing Direct, prestito che non prevede alcuna spesa di apertura e chiusura, nessun costo di istruttoria e di commissioni per rimborso anticipato totale o parziale. Il prestito può essere richiesto anche se non si ha un conto già aperto presso la Ing Direct,anche se i titolari di Conto Corrente Arancio possono usufruire di condizioni agevolate, avendo uno sconto dello 0,50% sul Tan e un’apertura di credito in tempi brevissimi se da almeno sei mesi utilizzano il conto per versare lo stipendio. La somma che Prestito Arancio permette di richiedere varia da 3.000 a 30.000 euro, da rimborsare in tempi compresi tra i 12 e gli 84 mesi. Questa tipologia di prestito non prevede la richiesta di alcun giustificativo di spesa. Per fare un esempio di costo di questo prestito firmato Ing Direct, per la richiesta di prestito di 10.000 euro da rimborsa in 60 mesi sono previsti un Tan fisso del 7,95% e un Taeg 8,36%.

Prestito Findomestic: cosa offre, condizioni e costi

Passando all'offerta Findomestic per questo mese di luglio 2017, il prodotto Credito I Tuoi progetti prevede la possibilità di richiesta di somme di 10mila euro, da restituire in 60 mesi con un tan fisso del 6,44% e un taeg del 6,63%, con rate mensili di 195,40 euro. Per richiedere questo prestito, le modalità sono molto semplici considerando che tutto si volge online, in maniera gratuita. Per questo mese di luglio 2017, Findomestic propone anche Prestito Personale Flessibile, che permette di cambiare la propria rata senza alcun costo e che, per esempio, per la richiesta di un prestito da 14mila euro, da rimborsare in 96 rate, prevede un tan fisso del 6,44% e un taeg fisso del 6,63%, con pagamento di una rata mensile di 187 euro. Decisamente molto semplice la richiesta di questa tipologia di prestito che può essere effettuata direttamente online, compilando la domanda, apponendo la propria firma digitale e inviando tutti i documenti richiesti. una volta inoltrata la richieste, sarà anche possibile seguire l'avanzamento della richiesta effettuata.

Prestito Consel: cosa offre, condizioni e costi

E’ invece una tipologia di prestito online quello offerto da Consel che come unica spesa di gestione prevedono esclusivamente il pagamento dell’imposta di bollo. Non è, infatti, previsto alcun costo di gestione della pratica, alcuna spesa di istruttoria né spese per le comunicazioni periodiche. La richiesta di prestito online vale per importi relativamente minimi, compresi tra i 2.000 e i 10.000 euro e la durata del rimborso è compresa tra le durate di 12 e 72 rate. Per fare un esempio pratico di prestito Consel, per una somma di 6.000 euro da rimborsare in 30 rate si applica al momento un Tan fisso del 7,15% e un Taeg del 7,62%.

Prestito Fiditalia: cosa offre, condizioni e costi

Passando poi alla proposta Fidiamo di Fiditalia, per un prestito del valore di 10mila euro prevede il pagamento di una rata mensile di 194,73 euro per un tempo di rimborso di 60 mesi con tan fisso al 6,30% e taeg al 7,30%.