Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41, mini pensioni Parisi, Annunziata, Sala

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 22:45): Difficile capire chi possa essere il vero portatore di reali sulle novità per le pensioni tra le tante forze in gioco. Nessuna di loro ha infatti una fisionomia compiuta e sono ancora alle prese con contrasti e dissidi nelle ultime notizie e ultimissime, a tal punto che quello che appare certo adesso, potrebbe non esserlo al momento del ritorno alle urne.

Continuano a tenere banco le questioni delle alleanze perché a esse sono legati i progetti di revisioni delle novità per le pensioni e lo scioglimento di tutti quei nodi ancora così ingarbugliati. Le difficoltà, anche se per ragioni differenti, coinvolgono tutti nelle ultime notizie pensioni, a destra, a sinistra e al centro.

Le ultime posizioni di Lucia Annunziata e conseguenze per novità per le pensioni

Sono tante le contraddizioni notate dalla giornalista Lucia Annunziata nel variegato mondo del centrosinistra. E coinvolgono tutti gli aspetti, da quelli strettamente legati alle leadership fino ad arrivare agli obiettivi progettuali, novità per le pensioni incluse. Di fatto, questa maggiorana ha poco o nulla di sinistra e lo stesso segretario si rivolge a quella parte moderata del Paese che ha poco a che spartire con chiede provvedimenti rivoluzionari. A detta di Lucia Annunziata, questa trasformazione è iniziata da tempo e il segretario attuale ha assestato il colpo finale. Il problema a sinistra, fa notare, è la presenza di un numero spropositato di piccoli e grandi leader, che di fatto non fanno altro che riproporre un'esperienza passata e poco fruttuosa per il Paese. Come faranno a convivere questi due modi, se mai ci sia una reale volontà di entrambe le parti a volere procedere in questa direzione, è tutto da vedere. Ma senza dubbio, è la sua conclusione, se un uomo solo al comando non è la soluzione, come si vede anche dalle vicende legate alle novità per le pensioni, non lo è neanche l'unione di troppi uomini soli al comando.

Le recenti posizioni di Stefano Parisi e impatto su novità per le pensioni

C'è la questione alleanza a tenere banco anche nel centrodestra. E non si tratta di una mera questione procedurale in vista della prossima chiamata alle urne. In gioco c'è infatti la posizione di chi dovrà guidare la coalizione per la vittoria finale così come la limatura di programmi e progetti che, a iniziare dalla parte relativa alle novità per le pensioni, non sono affatto coincidenti. Ma per Stefano Parisi, già candidato alla guida di Milano, l'accordo più naturale è quello tra il Cavaliere e il Carroccio. A parte, però, che venga raggiunta una intesa sulle posizioni da assumere e gli obiettivi da raggiungere. In ballo non ci sono solo le novità per le pensioni, rispetto alle quelli il Carroccio ha un atteggiamento molto più radicale rispetto alla gradualità e alla moderazione del Cavaliere. Ma anche il rapporto con la Comunità, croce e delizia di ogni Paese membro. A detta di Parisi, l'intesa tra i due è possibile solo se il Carroccio deciderà di farne parte, anche se con punto di vista sicuramente più critico rispetto a quello del Cavaliere, senza che assuma contorni di rottura o di populismo. A quel punto sarà più facile camminare insieme.

Le ultime affermazioni di Giuseppe Sala e impatto su novità per le pensioni

Ci sono perplessità e scetticismo rispetto a quanto sta succedendo nella maggioranza (e dintorni) a cui appartiene. Per Giuseppe Sala, primo cittadino di Milano, è francamente difficile credere in un accordo tra il suo segretario e l'ampia e frammenta pletora di forze che si sta radunando alla sua sinistra. E non solo perché alcune posizioni non coincidono, come quelle sulle novità per le pensioni, ma perché ci sono delle divisioni di metodo da cui non si può prescindere. A suo dire, ci sono caratteri che non possono stare insieme, come quello del segretario della maggioranza, considerato un po' antipatico, e quello del Professore di Bologna, di nuovo al centro dell'attenzione e non solo per il contributo che può offrire sulle novità per le pensioni, ritenuto semplicemente un po' particolare. Il punto è se questa difficoltà del segretario a stare insieme si rifletterà anche sui cittadini chiamati a esprimersi attraverso le urne. Proprio questa è una delle scommesse più interessanti. Poche speranze sono invece riservate all'attuale capo dell'esecutivo, al di là dell'inerzia sulle novità per le pensioni, perché a detta di Sala non reggerebbe le pressioni del segretario della maggioranza.