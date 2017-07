Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41, mini pensioni Bettini, Zedda, Delrio

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 22:45): C'è tensione nella maggioranza, ma sia in riferimento alle novità per le pensioni e sia all'individuazione di una eventuale guida alternativa per la guida del Paese, i tempi non sono immediati. Nella prossima assemblea le parti ribadiranno le rispettive posizioni ma senza andare allo scontro nelle ultime notizie e ultimissime, ma siglando una sorta di tregua armata.

Quello vissuto dalla maggioranza è un periodo transitorio perché si sta consumando una guerra tra correnti. Il problema è che le lotte intestine rallentano gli sforzi nell'elaborazione di una piattaforma comune, includente anche le novità per le pensioni, con cui chiedere la fiducia ai cittadini in vista della prossima chiamate alle urne.

Le ultime posizioni di Massimo Zedda e conseguenze per novità per le pensioni

Il conto alla rovescia per l'assemblea della maggioranza è iniziato. Tra 24 ore le correnti saranno alle prese con la prima resa dei conti dentro le quattro mura interne. Non ci sono attese importanti, soprattutto legate alle novità per le pensioni e in generale alle proposte programmatiche, perché l'obiettivo comune, incluso quello di Massimo Zedda, primo cittadino di Cagliari, è di lasciar trascorrere rapidamente questo periodo per poi riparlarne solo a settembre. In fin dei conti è lo stesso segretario a voler rinunciare al dialogo, preferendo ribadire il proprio punto di vista, peraltro apparentemente confuso anche sulle priorità, come le novità per i cittadini, da presentare ai cittadini. In qualche modo si tratta di raggiungere una tregua e non una pace prima di affrontare i capitoli più delicati. In ogni caso, anche se sotto traccia, proseguono incontri e confronti con l'ex primo cittadino del capoluogo meneghino e lo stesso Zedda ama sottolineare i potenziali punti in comune con la maggioranza, come le stesse novità per le pensioni anziché le divisione e i dissidi manifestati anche apertamente nelle ultime uscite.

Le recenti posizioni di Goffredo Bettini e impatto su novità per le pensioni

Non c'è affatto la volontà di staccarsi dalla maggioranza ovvero di andare a rinfoltire la già molto vasta e variegata platea delle forze della sinistra nazionale. Per Goffredo Bettini, mediatore per il guardasigilli, la battaglia si fa all'interno, convinto che ci debba essere più spazio e ascolto per le voci dissidenti sia in relazione agli obiettivi da perseguire, novità per le pensioni incluse, e sia nella scelta degli uomini da cui farsi rappresentare e naturalmente nell'individuazione del candidato guida del Paese. Ed è una posizione che ribadirà in occasione dell'imminente assemblea della maggioranza. C'è però da scommettere che quello sarà piuttosto il palcoscenico per le varie correnti interne alla maggioranza di arroccarsi sulle proprie posizioni e discutere di candidatura, del risultato e delle conseguenze delle urne locali e del sistema da privilegiare per esprimere le preferenze ai cittadini. Difficilmente si andrà nel cuore dei progetti, in cui le novità per le pensioni rappresentano certamente un passaggio più importante per il mediatore per il guardasigilli anziché per il segretario della maggioranza.

Le ultime affermazioni di Graziano Delrio e impatto su novità per le pensioni

Lascia pochi margini di manovra Graziano Delrio, responsabile delle infrastrutture e dei trasporti e tra le persone più vicine al segretario della maggioranza. In vista dell'appuntamento con l'assemblea non ci sarà alcun passo indietro rispetto a quanto progettato e immaginato sia in relazione alle possibile intese (o meglio, alle alleanze che non saranno mai raggiunte) e sia alle novità per le pensioni e a tutti quei contenuti da proporre ai cittadini. La linea da mettere in conto è quella della durezza, senza timori di andare a sbattere contro un'opposizione interna sempre più convinta e alternativa. Sia sotto il profilo della leadership che dell'individuazione di quei punti su cui scommettere per vincere alle urne (le novità per le pensioni, ad esempio), le posizioni sono distanti anche se un riavvicinamento non è affatto da escludere. Il terreno di scontro è anche un altro e su cui, sostengono i più smaliziati, si gioca la vera partita per la maggioranza e Graziano Delrio: quella delle candidature. Il segretario punta a ringiovanire la rappresentanza, anche a costo di scontentare figure storiche che, non a casa, stanno salendo sulle barricate.