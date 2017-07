Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Mucchetti, Garofani, Zingaretti

Fervono i cambiamenti all’interno del centrosinistra, con gli esponenti della minoranza pronti a rimettersi in gioco con alleanze che siano in grado di condurre ad un rinnovato centrosinistra riunito, con la possibilità di rilanciare su provvedimenti e valori importanti, proprio della stessa forza, e l’attuale segretario della maggioranza per cui, stando a quanto riportano le ultime notizie, la questione alleanze non rappresenterebbe una priorità. In ogni caso, la sua posizione sarebbe decisamente diversa da quella di coloro che vogliono riunire il centrosinistra, guardando con particolare attenzione ad una rinnovata alleanza con il Cavaliere. E sarebbe una mossa che, secondo i più, verrebbe fatta esclusivamente nella logica del potere, per mantenere lo status quo, ma senza garanzia di riuscire a portare avanti cambiamenti importanti e concreti, anche in riferimento alle novità per le pensioni. E sono diversi gli esponenti della minoranza che si sono fatti sentire in questi ultimissimi giorni.

Le ultime posizioni di Mucchetti e impatto su novità per le pensioni

Partendo da Massimo Mucchetti, presidente del Gruppo Industria a Palazzo Madama, particolarmente vicino al responsabile del Dicastero della Giustizia, si sarebbe detto favorevole ad una alleanza con l’ex sindaco di Milano, nell’ottica di un impegno comune per la ricostruzione di un centrosinistra unito e si tratta di un progetto che sarebbe importante a prescindere dal sistema per elezioni subito che sarà definito. L’importanza reale, per Mucchetti, sarebbe rappresentata dalla intenzione di voler davvero far qualcosa di concreto per cambiare le cose nel nostro Paese e per farlo è necessario definire un progetto comune e condiviso, definendo i punti prioritari. E tra le priorità figurano del gruppo, come ben sappiamo, misure di sostegno e novità per le pensioni strettamente collegate al rilancio delle attività per i ragazzi.

Le ultime affermazioni di Garofani e conseguenze per novità per le pensioni

Parla di alleanze, che potrebbero rivelarsi importanti, anche Francesco Saverio Garofani, per cui le alleanze sono importanti per arrivare a far vincere il centrosinistra. Particolarmente vicino al ministro della Cultura, Garofani è tra coloro che, secondo quanto riportano le ultime notizie, ritiene che sia importante portare avanti un confronto per la definizione di un programma comune, dai contenuti condivisi. E tra questi contenuti, immancabili le novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti, che sono importanti perché strettamente collegate a nuove opportunità di impiego per i ragazzi.

Le recenti posizioni di Zingaretti e impatto su novità per le pensioni

Anche il governatore della regione Lazio, Nicola Zingaretti, come riportano le ultime notizie, sarebbe d’accordo con un’alleanza con il nuovo movimento dell’ex sindaco di Milano, senza il quale il centrosinistra non riuscirebbe a raggiungere la governabilità nel caso di elezioni, ed è tra coloro che ritiene che una rinnovata alleanza tra centrodestra e centrosinistra potrebbe rivelarsi un gravissimo errore che non porterebbe a nulla di buono, novità per le pensioni comprese, quelle stesse novità che lo stesso Zingaretti da responsabile del Lazio ha favorito per ringiovanire le imprese, avviando un nuovo interscambio, senza dimenticare l’appoggio all’assegno universale, introdotto nella sua stessa regione.