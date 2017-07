Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 due sondaggi confermano rilancio pensioni

Sono diversi gli studi e i sondaggi che continuano a dimostrare come le novità per le pensioni siano uno dei temi prioritari da affrontare per rilanciare l’occupazione e la crescita economica italiana. E proprio il blocco dell’attività giovanile è uno dei motivi che, stando alle ultime notizie, contribuisce a rendere sempre più necessario il rilancio di importanti novità per le pensioni. Da alcuni sondaggi condotti sono emerse già diverse priorità fondamentali per i cittadini riassumibili nei seguenti punti:

misure di rilancio dell’attività; novità per le pensioni; imposte.

Con particolare riferimento alle novità per le pensioni, le richieste dei cittadini sono di modifica dell’attuale sistema con novità per le pensioni di quota 100, novità per le pensioni di quota 41 per tutti, novità per le pensioni di revisione delle attese vita, modifiche che avrebbero il duplice beneficio di rilanciare le possibilità di impiego per i ragazzi, e, di conseguenza, produttività e consumi, dando ai lavoratori più anziani l’opportunità, finalmente, di collocarsi a riposo. E proprio la priorità delle novità per le pensioni per i cittadini è stata ribadita anche dall’esito di due ulteriori sondaggi.

Due nuovi recenti sondaggi e rilancio di novità per le pensioni

Stando a quanto riportano le ultime notizie, infatti, due nuovi sondaggi confermerebbero quanto importanti siano le novità per le pensioni per i cittadini, e non si tratta certo di una notizia nuova, considerando che da tempo le pensioni rappresentano il tema particolarmente caro agli italiani. In particolare, i due sondaggi riportano:

nel primo caso priorità legate direttamente alle questioni che toccano più da vicino i cittadini, tra le quali non rientrano le pensioni che erano, però, al 23%; nel secondo caso la conferma della vittoria degli schieramenti che si impegna sulle novità per le pensioni, con particolare riferimento al centrodestra.

In particolare, il primo sondaggio è stato condotto chiedendo ai cittadini quali dovrebbero essere le priorità della sinistra oggi. E tra le risposte date, le ultime notizie riportano le seguenti:

misure per rilanciare le attività e cancellare la precarietà; misure di contrasto all'indigenza; equità fiscale; questione migranti e sicurezza; sostegno ai ragazzi; estensione dei diritti civili; integrazione; investimenti in formazione e ricerca.

Si nota, dunque, come i temi di sicurezza, diritti civili e accoglienza dei migranti vengono da tutti sbandierati come fondamentali perchè si pensa possano essere i più interessanti per recuperare consensi, anche se poi si tratta di temi che restano sempre aleatori e mai affrontati in maniera effettivamente concreta.

Passando al secondo sondaggio, sulle preferenze di voto degli voto degli italiani nei confronti delle diverse forze, dimostra come siano in testa al momento le forze che puntano sul rilancio di novità per le pensioni, da centrodestra a pentastellati. Stando, infatti, alle ultime notizie, sulla scia dei risultati delle ultime elezioni comunali, il centrodestra si attesta in testa alle intenzioni di voto degli italiani, secondo i sondaggi Index Research. I pentastellati, pur confermandosi la forza di maggioranza, calano al 28%. All'interno dello stesso centrodestra, poi il Carroccio cresce di 8 decimi, avvicinandosi al 14%; la forza del Cavaliere guadagna 3 decimi attestandosi al 13,4% e anche Fratelli di Italia cresce di 4 decimi arrivando al 5,3%. Per il centodestra, si tratta di ultime notizie che attestano un forte recupero della forza che in altri sondaggi viene dato addirittura al 37%. E ben sappiamo come il centodestra, trainato soprattutto dal Carroccio, spinga fortemente per la revisione dell’attuale sistema, puntando in particolar modo su:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di introduzione dell’assegno universale; novità per le pensioni di aumento delle pensioni inferiori.

Ulteriori conferme alle priorità già espresse dai cittadini

Gli esiti degli ultimi sondaggi appena riportati non fanno che confermare come la priorità dei cittadini sia l’urgenza di rilancio delle novità per le pensioni che a loro parere riuscirebbero a dare nuova spinta alla ripresa economica generale del nostro Paese. Le novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri comporterebbero profondi vantaggi che potrebbero risolvere diverse situazioni oggi decisamente negative, come:

rilancio dell’occupazione, permettendo l’avvio del ricambio generazionale e prepensionamenti per gli impiegati più anziani che lascerebbero posti liberi in cui impiegare i ragazzi; rilancio di produttività ed efficienza, che verrebbe spinta proprio dall’ingresso dei ragazzi in quel mondo occupazionale da cui oggi sono letteralmente tagliati fuori; rilancio dei consumi.

E a questi vantaggi si aggiungerebbe anche la possibilità di accumulare risparmi, anche se nel lungo tempo, derivanti dalle penalità, minime, imposte ad ogni lavoratore che decidesse di lasciare anzitempo la propria occupazione da ogni sistema di uscita anzitempo.