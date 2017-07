Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Avoli, La Via, De Micheli

C'è la questione dei costi sostenuti dalle casse nazionali per operazioni spericolate da ricordare quando vengono avanzate le giustificazioni dell'assenza di coperture per le novità per le pensioni aggiuntive da prevedere nell'impianto nazionale. Ma evidentemente non reggono nelle ultime notizie pensioni alla luce dell'aspro scontro già in atto tra Tesoro e magistratura contabile.

Le ultime posizioni di Alberto Avoli e conseguenze per novità per le pensioni

Si va verso uno scontro senza precedenti tra la magistratura contabile e il Tesoro. Il fascicolo aperto è centrato sulle presunte responsabilità del Tesoro nella sottoscrizione di strumenti speculativi, garantendo così vantaggi a Morgan Stanley e senza quantificare gli effetti delle clausole inserite nei contratti. Una questione apparentemente tecnica quella sollevata dalla magistratura contabile guidata da Alberto Avoli, ma che poi non lo è così tanto quando viene ipotizzato un danno da 3 miliardi di euro. Fanno riflettere le dettagliate ricostruzioni dei flussi con tanto di tabelle sul fiume di soldi collettivi in gioco, se raffronto con l'operazione di centellinare le somme che da sempre caratterizza l'azione dell'esecutivo quando si ha a che fare con le novità per le pensioni e con provvedimenti simili. Al di là del versante della magistratura contabile, la questione anima anche il dibattito (novità per le pensioni o meno) con le ripetute richieste di maggiore trasparenza avanzate anche da parte degli esponenti istituzionali. Ad animarlo c'è la questione dei costi sostenuti dalle casse nazionali per operazioni di questo tipo.

Le recenti posizioni di Vincenzo La Via e impatto su novità per le pensioni

Guai in corso per Vincenzo La Via, per anni responsabile della gestione del debito pubblico, da cui sono conseguiti impedimenti per le novità per le pensioni e per altre disposizioni strettamente legate. Deve infatti difendersi dalla pesantissima accusa formulata dalla magistratura contabile, sulla base delle indagine delle Fiamme Gialle, di avere provocato danni danni per 112,8 milioni di euro. Si tratta di accuse che vanno provate e di responsabilità di accertare. Per la magistratura i dubbi sono però pochi e a suo dire Morgan Stanley avrebbe avuto la facoltà di aver chiuso sottoscrizioni senza tenere conto degli effetti invalidanti di clausola fuori misura, richiamata nonostante la sua applicazione rendeva aleatorio il rischio dell'investimento per lo Stato. E ancora: agli amministratori delle casse nazionali non è permesso sottoscrivere operazioni di carattere speculativo ma, secondo i magistrati, lo avrebbero fatto lo stesso. Senza poi tenere conto delle ripercussioni per quei comparti di spesa, come le novità per le pensioni, costantemente bisognose di coperture per riuscire a portare avanti un progetto di cambiamento.

Le ultime affermazioni di Paola De Micheli e impatto su novità per le pensioni

Nonostante le accuse molto gravi, il Tesoro cerca di difendere l'attività svolta nella gestione delle casse nazionali. E in ballo ci sono cifre molto elevate. E vale la pena ricordare come non si tratti del primo caso di scontro simile che ha già portato al blocco dell'introduzione di novità per le pensioni o provvedimenti collegati. Il Tesoro, anche attraverso il sottosegretario Paola De Micheli, cerca di far scivolare questa vicende nelle questioni non prioritaria, ma naturalmente l'attenzione rimane alta. Quando si ha a che fare con errori e sprechi di vario titolo, che vanno poi a impattare sulle novità per le pensioni, costantemente sacrificate per assenza di coperture concrete, è inevitabile che sul banco degli imputati salga l'attività dell'esecutivo e nello specifico il Tesoro per quanto effettivamente fatto nel contenimento di fenomeni adesso sotto la lente di ingrandimento della magistrature contabile. Ma al di là della specifica vicenda, Paola De Micheli sa bene come occorra una spinta più intensa anche da parte del Tesoro nell'individuazione degli sprechi e nelle conseguenti sforbiciate, senza accontentarsi di quanto finora fatto.