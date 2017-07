Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Oggionni, Pittella, Belardelli

C'è tutto il mondo della sinistra nazionale alla ricerca di un posto al sole perché, come viene contestato, la maggioranza non è stata in grado di raccogliere le istanze, come quelle sulle novità per le pensioni, e né di assegnare uno spazio adeguato nel dibattito generale. E la scarsità di elementi utili nelle ultime notizie pensioni sarebbe solo una dei segnali più evidenti.

Le ultime posizioni di Simone Oggionni e conseguenze per novità per le pensioni

Sono almeno tre le indicazioni che vengono fuori dalle riflessioni di Simone Oggionni, esponente del Movimento Democratico Progressista. Il primo è l'ammissione di come da troppo tempo la sinistra nazionale stia ristagnando. Basti vedere il modo in cui sta affrontando in grandi temi, come quelli legati alle novità per le pensioni, per farsi un'idea piuttosto robusta e affidabile. Il secondo è di prendere una decisione sul da farsi, ma con l'obiettivo ben chiaro di estendere il coinvolgimento fin dove possibile. Insomma, chiunque si ritrovi nei contenuti progettuali e avverta il bisogno di dare forma e voce a una sinistra alternativa è il benvenuto. Il terzo è appunto la tempistica: occorre procedere in fretta, ma comunque dopo l'estate, a dimostrazione di come questo sia un periodo di transizione. Al di là delle buone intenzione, siano esse sulle novità per le pensioni o su tutte le questioni centrali per il mono della sinistra e su cui si avverte il bisogno di dare rappresentanza, secondo Oggionni è poi necessario passare dalle affermazioni all'azione ovvero andare al di là dei dei nomi e delle conferenze.

Le recenti posizioni di Gianni Pittella e impatto su novità per le pensioni

Dalla sua posizione di guida del gruppo dei Socialisti a Strasburgo, Gianni Pittella allarga lo sguardo e nelle sue riflessioni entrano in gioco elementi inediti che vanno al di là dei confini nazionali. In qualche modo, fa notare, mentre il mercato è sempre più globale in cui ciascuna parte è fatalmente legata all'altra, anche se a distanza di migliaia e migliaia di chilometri, la democrazia rappresentativa è sempre su base locale. E il tentativo in corso della Comunità presenta evidenti limiti. E qui entrano in gioco le differenti forze, segnatamente quelle di sinistra, che però ha perso colpi. E lo ha fatto, ragiona Pittella, perché troppo volte ha scelto di puntare al ribasso pur di raggiungere un compromesso. Anche se non c'è alcun riferimento diretto, è facile credere come il pensiero vada anche a quei temi che hanno sempre caratterizzato la azioni, dal contrasto serrato all'indigenza alla previsione di novità per le pensioni ulteriori fino ad arrivare a tendere una mano verso chi è rimasto indietro. Il consiglio dell'esponente istituzionale è appunto quello di puntare sui contenuti, come le novità per le pensioni, e un po' meno sui nomi che dovrebbero guidarli.

Le ultime affermazioni di Giovanni Belardelli e impatto su novità per le pensioni

C'è un punto su cui la maggioranza rischia di scivolare incassando una clamorosa sconfitta in occasione della prossima chiamata alle urne. Si tratta dello scollamento con la realtà ovvero con i problemi e le questioni concrete dei cittadini. Sotto questo punto di vista, le urne locali avrebbero molto da insegnare, ma secondo Giovanni Belardelli le reazioni non sono andate esattamente in linea con quella che sarebbe dovuto essere una risposta chiara e tempestiva. In buona sostanza, questioni come le novità per le pensioni (come tra l'altro dimostrato da recenti rilevazioni sui temi che agitano maggiormente i sonni dei cittadini), ma anche la repressione dei reati o la razionalizzazione dell'accoglienza, vengono trascurate. E lo sono non per impreparazione o incoscienza. Ma per qualcosa molto simile alla supponenza. In buona sostanza la maggioranza e il suo segretario credono di avere ragione e non si mettono in discussione. E quando si ha a che fare con questioni come la novità per le pensioni che hanno riflessi immediati sulla vita di tutti i giorni, il rischio è appunto di commettere un clamoroso errore da pagare e caro prezzo.