Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Fiano, Valente, Ocone

Arriva un'altra prova della distanza che separa i cittadini dagli esponenti istituzionali: l'investimento di tempo e di attenzioni non è sulle disposizioni per favorire la crescita del Paese e né per rilanciare le novità per le pensioni. E non trovano così spazio nelle ultime notizie pensioni quei provvedimenti di cui si avverte un reale bisogno espresso.

Le ultime posizioni di Emanuele Fiano e conseguenze per novità per le pensioni

Non si parla adesso di altro e per Emanuele Fiano la priorità è adesso perseguire i nostalgici del ventennio. Stando alla sua proposta, chiunque propagandi o venda beni che si rifanno al fascismo è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Se per diffonderli ricorre al web, la pena viene aggravata di un terzo. Un progetto messo a punto nei minimi dettagli proprio nel momento in cui il Paese sta attraversando una fase di transizione, è in attesa dei contenuti progettuali delle differenti forze, contenenti anche le novità per le pensioni e considera prioritaria ben altre questioni. Abbiamo insomma un'altra prova di come ci sia uno scollamento tra quanto realmente percepito dai cittadini come importante - dal contrasto all'indigenza alle novità per le pensioni passando per quelle disposizioni realmente efficaci per la crescita del Paese - e l'impegno profuso dagli esponenti istituzionali. Il testo della legge introduce nel codice penale la reclusione per chiunque propagandi immagini o contenuti non solo che richiamano il partito fascista ma anche quello nazionalsocialista teutonico o le loro ideologie. Via, quindi, gadget e souvenir che rimandano al ventennio e divieto del saluto romano.

Le recenti posizioni di Simone Valente e impatto su novità per le pensioni

Anche i pentastellati sono stati trascinati nelle polemiche sulla proposta che introdurrebbe il carcere da sei mesi a due anni e aggravanti per il web per i nostalgici del ventennio. Ma l'esponente Simone Valente non si tira indietro nel fornire alcune precisazioni ovvero che non si tratta di mettere in discussione la loro posizione antifascista bensì di contestare un provvedimento definito liberticida, rilevando come siano punite anche condotte meramente elogiative o estemporanee, laddove l'Alta Corte ha confermato che l'idoneità lesiva della condotta viene in rilievo solo in quanto realizzata nel corso di pubbliche riunioni o manifestazioni, non anche in un ambito privato. Ma il no dei pentastellati, si affrettano anche a precisare, non mette in discussione il percorso già avviato sulle novità per le pensioni e gli altri contenuti progettuali che intendono portare avanti. Come dire, nessuna distrazione e barra dritta, nonostante affrontare adesso tali questioni possa sembrare superfluo. Tuttavia, fanno notare si tratta di una provvedimento scritto in fretta e furia per distrarre dai problemi veri, come le novità per le pensioni, ovvero guadagnare uno spazio aggiuntivo nei media.

Le ultime affermazioni di Corrado Ocone e impatto su novità per le pensioni

Anche se è trascorso molto tempo, dall'onestà intellettuale non bisogna mai soprassedere. Lo pensa Corrado Ocone, filosofo liberale, pensando alla stretta sulla propaganda da parte della maggioranza. Sono due gli aspetti che finiscono al centro dell'attenzione. Il primo è di merito: perché mostrarsi liberticidi nei confronti di chi viene accusato di essere stato liberticida? In secondo battuta, non capisce e non giustifica l'accanimento su questo tema proprio quando il Paese si trova in una situazione di emergenza, dalle novità per le pensioni non risolte al contrasto all'indigenza che non si rivela affatto efficace fino ad arrivare all'introduzione di quei provvedimenti in grado di favorire realmente la ripresa. Tra l'altro, al di là dei ragionamenti legati alle novità per le pensioni e più in generale a tutte le urgenze che continuano a non avere una risposta in tempi brevi e certi, è in vigore da oltre 60 anni la ben nota legge Scelba. Si tratta di quella disposizione che punisce la ricostruzione del partito fascista. Questa e ogni tipo di apologia sono punibili con l'arresto dai 18 mesi ai 4 anni. Ed è prevista anche l'interdizione.