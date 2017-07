Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Guandalini, Severgnini, Cancellato

Che i problemi siano troppi è evidente e che nessuno all'interno della maggioranza voglia fare un passo indietro rispetto alle posizioni iniziali è un altro punto fermo. Ma sono in tanti gli osservatori che fanno notare nelle ultime notizie pensioni come gli sforzi siano sempre più indirizzati per prevalere negli scontri interni anziché nell'imporre le proprie posizioni, anche sulle novità per le pensioni, o nel fronteggiare il nemico comune.

Le ultime posizioni di Maurizio Guandalini e conseguenze per novità per le pensioni

Come uno schema che si ripete all'infinito, anche il presente della maggioranza si sta caratterizzando per scontri interni, attacchi e ripicche, minacce e separazioni. Il tutto mentre quei contenuti che da sempre rappresentano un punto di distinzione di questa forza, come la mano tesa nei confronti di chi è rimasto indietro o la continua proposizioni di idee differenti sulle novità per le pensioni, vengono lasciate in un angolo. E anche adesso, fa notare l'editorialista Maurizio Guandalini, la musica non è cambiata. E a poco sembrano essere servite le riunioni, le assemblee e i congressi che servono proprio a certificare chi vince e chi perde. E non è solo una questione di uomini, ma anche di progetti, contenenti le novità per le pensioni o meno ovvero proposte più decise o interventi marginali, come quelli pensati dal segretario della maggioranza. Secondo Guandalini occorre andare cauti prima di assegnare colpe e responsabilità dello sfacelo attuali in cui la parola unità è un miraggio. Ma l'opposizione interna starebbe commettendo un errore fatale: quello di concentrarsi troppo nella battaglia intestina e troppo poco in quella contro gli avversari comuni.

Le recenti posizioni di Beppe Severgnini e impatto su novità per le pensioni

Il principale limite del segretario della maggioranza? Facile a dirsi: l'incapacità di ascoltare. Che poi nel suo caso si traduce nel non fidarsi di alcuno degli uomini che gli stanno attorno e di dare retta solo alle proprie intuizioni e al proprio istinto. Non che si tratta di uscite interessanti e per molti versi anche utili e innovative, ma le doti si arrestano qui. Perché poi non è in grado di tramutare il pensiero in azione concreta, inanellando un errore dietro l'altro fino a collocare il segretario in quella linea di separazione tra protagonismo e scomparsa. Secondo il giornalista Beppe Severgnini, il capo della maggioranza dovrebbe trovare qualcuno da ascoltare e di cui fidarsi, di cui valutare e magari seguire la linea quando si tratta di argomenti centrali e delicati come le novità per le pensioni, e a cui dare retta nei momenti cruciali. Le buone capacità di innovazione, di prontezza e di freschezza possono non bastare perché per guidare il Paese occorre una figura più completa, sensibile alle novità per le pensioni, accentratrice quanto basta ovvero in grado di creare una squadra che lo aiuti a unire anziché a dividere.

Le ultime affermazioni di Francesco Cancellato e impatto su novità per le pensioni

C'è una ragione per cui la maggioranza sta perdendo consensi o comunque non riscuote più fiducia ed entusiasmo tra i cittadini ed è il mancato collegamento tra quanto promesso e annunciato e quanto effettivamente realizzato. E quando ci sono di mezzo quelle questioni così vicine ai problemi di tutti i giorni, come nel caso del contrasto all'indigenza imperante o delle mancate novità per le pensioni introdotte, ecco le mancanze sono avvertite in maniera più chiara e il sentimento di disaffezione schizza alle stelle. C'è un caso che l'editorialista Francesco Cancellato pone al centro dell'attenzione dell'opinione nazionale e riguarda appunto quella rete di protezione, in cui sono naturalmente incluse anche le novità per le pensioni, che la maggioranza ovvero l'esecutivo dovrebbe assicurare. Si tratta della creazione di istituti per l'accoglienza e la primissima azione pedagogica per i più piccoli. L'attuale segretario della maggioranza ne aveva promessi mille ai tempi, neanche tanto lontani, in cui guidava il Paese. Ebbene, non solo poco o nulla è stato fatto, ma il numero delle strutture che ha chiuso i battenti è addirittura aumentato. Senza considerare i costi più alti per le famiglie.