Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 De Angelis, Franco, Chiti

Impazienza e incertezza sono tali che l'ipotesi di urne subito non è affatto tramontata. Anzi, secondo quanto trapela nelle ultime notizie pensioni, il segretario della maggioranza sta tramando attendendo l'occasione giusta per far saltare l'esecutivo. A quel punto per le novità per le pensioni si tratterebbe di un inizio differente, ma la stessa maggioranza potrebbe essere a rischio di altre separazioni.

Le ultime posizioni di Alessandro De Angelis e conseguenze per novità per le pensioni

A quanto pare l'ipotesi delle urne subito, chiusa la parentesi estiva, non è affatto tramontata. Per il segretario della maggioranza si tratterebbe non solo di una pista percorribili ma addirittura auspicabile. E come fa notare il notista Alessandro De Angelis, ogni occasione può essere quella giusta per far saltare l'esecutivo con i soliti giochi di Palazzo. Non sulle novità per le pensioni, che continuano a rimanere ai margini ovvero all'esterno dell'Aula, bensì su una delle tante questioni sotto esame. Considerando che si tratta di passaggi molto delicati, come l'allargamento ovvero sulla facilitazione nella concessione della cittadinanza nazionale e la gestione degli sbarchi, ecco che far deragliare l'esecutivo può rivelarsi un'operazione più semplice di quel che appare. Non è un caso che l'Aula stia fiutando il pericolo e stia perciò continuamente mettendo mano sugli ordini del giorno (le novità per le pensioni stanno per ora seguendo un percorso parallelo, pur procedendo con eccessiva lentezza) per evitare che sui provvedimenti divisi si arrivi a conte pericolose e a resi dei conti fatali per l'esecutivo nei momenti meno appropriati.

Le recenti posizioni di Vannino Chiti e impatto su novità per le pensioni

C'è Vannino Chiti, esponente della maggioranza, che invita a trovare l'unità su alcuni temi fondanti. La sua attenzione è in particolar modo puntata sulla gestione degli sbarchi e sull'allargamento ovvero sulla facilitazione nella concessione della cittadinanza nazionale. Niente novità per le pensioni, insomma, o comunque tutti quelle disposizioni che a esse sono strettamente legate. Non che si voglia sminuire l'importanza delle due questioni, ma è inevitabile far presente come si tratti di argomentazioni che non sono affatto avvertite come prioritarie dai cittadini. Significa che le richieste in questo periodo, come testimoniato da rilevazioni incrociate, sono per interventi di natura differente (come le novità per le pensioni, appunto) con tanto di invito a non perdere troppo tempo ad affrontare temi che meriterebbero un'altra collocazione. Secondo Chiti non si tratta solo di riacquistare compattezza in una maggioranza sempre più sfilacciata, ma anche di acquisire credibilità, onestà intellettuale e dunque fiducia in quei temi fondanti del suo schieramento. Anche perché l'appuntamento con le urne si avvicina e il tempo dei calcoli è agli sgoccioli.

Le ultime affermazioni di Massimo Franco e impatto su novità per le pensioni

Si vocifera come non si tratti più di scoprire se avverrà una ennesima separazione all'interno della maggioranza, ma quando accadrà questo inevitabile passaggio. L'editorialista Massimo Franco prova a ricostruire il complicato puzzle e le sue così tante tessere e variabili che rendono difficile riuscire a costruire l'immagine finale. L'aria che si respira è di poca armonia, solo per utilizzare un eufemismo, o di veri e propri contrasti plateali. Tutto è in discussione, dalla discussione sui nomi di punta su cui puntare in vista della prossima chiamata alla urne ai progetti su cui cercare l'unità e in cui rientrano anche le novità per le pensioni, fino ad arrivare alle scelte sulle inevitabili intese da stringere. Tutto è materia di discussione e tutto è utile per scontrarsi. In pochi credono che i tanti strappi siano ricucibili e si dicono convinti come sia iniziato il conto alla rovescia che, ogni probabilità, si azzererà proprio prima delle urne. A quel punto si formeranno due schieramenti: quello moderato della maggioranza e quello più netto e preciso, anche sulle novità per le pensioni, di una sinistra alternativa alla ricerca di compattezza.