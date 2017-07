Offerte, sconti e prezzi speciali promozioni Tim, Wind, Vodafone, Kena Mobile, 3 Italia. Migliori a confronto

Decisa accelerata degli operatori telefonici sul fronte delle offerte per cellulari, anche per chi decide di cambiare gestore.

Proprio in questo periodo, a Luglio , si moltiplicano le offerte dei gestori telefonici Tim, Wind, 3 Italia, Vodafone con nuove tariffe, revisioni di prezzi e sconti e la possibilità di cambiare operatore e trasferirsi dall'uno all'altro. Non è sempre facile riuscire a orientarsi perché molte volte si tratta di offerte a tempo o pensate per chi decide di cambiare operatore. Proprio quest'ultima è una delle tendenze più battute al fine di aumentare le quote di mercato. Proviamo allora a dare uno sguardo alle più recenti mosse di Tim, Wind, 3 Italia, Vodafone, senza dimenticare Poste Mobile o Kena Mobile

Tim si prepara in vista dell'estate

Decisa accelerata di Tim sul fronte delle offerte per cellulari. Già in questo ultimo scorcio del mese di maggio ha predisposto le tariffe per giugno con due nuove idee per i suoi clienti. Si tratta di Supergiga & Music e Supergiga & Music XL. Entrambe sono già stipulabili e lo saranno per altri tre mesi, esattamente fino al 29 agosto. Entrando nel dettaglio,

Supergiga & Music comprende 10 GB di traffico web, musica in streaming illimitata e la fruizione per un anno dell'app Studio+ per le serie brevi a 9,99 euro per due mesi Supergiga & Music XL include 30 GB di traffico web, musica in streaming illimitata e la fruizione per un anno dell'app Studio+ a 19,99 euro per due mesi

Wind per le nuove attivazioni

La più interessanti delle proposte a firma Wind è quella pensata per i clienti che attivano online un nuova scheda SIM. Si tratta di Wind Smart 7+ Limited Edition che porta con sé 1.000 minuti di conversazione con tariffazione al secondo verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 7 GB di Internet in 4G a 7 euro ogni 4 settimane, a cui aggiungere 13 euro per l'attivazione che si riducono a 3 se la SIM rimane attiva su rete Wind per almeno 24 mesi.

3 Italia e le nuove rimodulazioni

Via libera di 3 Italia alla rimodulazione dei piani base Power 10 e Power 15 che si trasformano in Power 29. I nuovi parametri di riferimento sono

29 centesimi al minuto per chiamare tutti i numeri nazionali, senza scatto alla risposta e tariffazione a secondi di conversazione 29 centesimi per ogni SMS verso tutti i numeri nazionali 20 centesimi per 20 MB di traffico web sotto rete 3 e in roaming nazionale 50 centesimi alla settimana con addebito sul credito residuo

Il passaggio sarà automatico e preceduto da un messaggio informativo. Per recedere spedire una raccomandata andata-ritorno all'indirizzo Wind Tre S.p.A. Casella Postale 133 - 00173 Roma Cinecittà oppure inviare una messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo servizioclienti133@pec.h3g.it. In entrambi i casi occorre specificare nella causale "Modifica Power10/Power15".

Vodafone e la nuova offerta ricaricabile winback

Ecco Vodafone Special 10 GB pensata per chi effettua la portabilità mantenendo il proprio numero. Dalla sua ci sono 1.000 minuti di conversazione verso tutti, 1.000 SMS verso tutti e 10 GB in 4G di traffico Internet. Il prezzo è di 7 euro ogni 4 settimane, ma non è chiaro se, come sembra, l'attivazione sia possibile solo nel caso di ricezione dell'SMS di invito.