Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Sitran, Maroni, Cancelleri

I rapporti tra Stato centrali e amministrazioni regionali stanno cambiando, con le secondo che chiedono maggiori spazi di manovra, anche sulle novità per le pensioni, e invitano alla consultazione popolare anche per aumentare il potere contrattuale. Emerge infatti come nelle ultime notizie pensioni siano proprio le Regioni ad aver innescato meccanismi per mutare il quadro delle cose.

Le ultime posizioni di Marco Sitran e conseguenze per novità per le pensioni

Ci sono alcuni numeri che invitano alla riflessione in vita della consultazione popolare nella Regione Veneto. Si calcola infatti che cede ogni anno allo Stato un residuo fiscale di circa diciotto miliardi di euro che, in caso di vittoria finale, potrebbe rimanere sui territori, anche per finanziare le novità per le pensioni ad esempio. Si tratta di quella differenza di entrate e spese che come spiegato dall'avvocato Marco Sitran, dovrebbe appunto rimanere dentro i confini. In realtà, da questo passaggio alle urne non attese conseguenze immediate perché il processo è molto lungo. L'importanza di questa consultazione va cercata altrove ovvero nell'intenzione di aumentare il potere contrattuale in caso di sostegno popolare chiaro, per avviare con l'esecutivo un confronto serrata su quei temi da sempre al centro dell'agenda dei ragionamenti. Ci sono naturalmente le imposte, ma anche quelle novità per le pensioni che altrove, come tra molti imprenditori del Veneto, sono considerate un reale volano per favorire lo sviluppo ovvero per rilanciare le aziende nel segno dell'innalzamento del livello di produttività e competitività.

Le recenti posizioni di Roberto Maroni e impatto su novità per le pensioni

Proprio dalla consultazione popolare della Regione Lombardia potrebbe arrivare uno scossone decisivo per gli equilibri dello Stato che sarebbe costretto a rivedere le sue scelte, sulle novità per le pensioni e non solo. Chiariamo subito un punto: la posta in gioco non è la separazione bensì l'approvazione affinché Roberto Maroni, in quanto governatore, provveda a elaborare quelle iniziative affinché alla Regione venga attribuita maggiore libertà nelle decisioni. In qualche modo il modello di riferimento è proprio quello delle regioni a statuto speciale. La richiesta prende le mosse dai troppi vincoli a cui è sottoposta e dal maggior onere a carico dei contribuenti rispetto a quello delle altre regioni, giustificato dalla maggiore produzione che è in grado di realizzare. E non c'è dubbio che se dovesse centrare il suo obiettivo aumenterebbero anche i margini di manovra pr intervenire sulle novità per le pensioni. Già adesso nei limiti dei poteri concessi e tenendo sempre conto delle disposizioni insopprimibili a livello centrale, l'amministrazione regionale della Lombardia ha già provveduto a introdurre alcune modifiche, probabilmente preziose anch'esse per mantenere standard di produzione elevati.

Le ultime affermazioni di Giancarlo Cancelleri e impatto su novità per le pensioni

La sua è una promessa sulla quale si gioca la faccia e probabilmente anche la possibilità di sedere sulla poltrona più ambita della Regione Sicilia. Il pentastellato Giancarlo Cancelleri è stato chiaro nella sua lotta ai privilegi: in caso di succede provvedere a usare la mannaia con l'assegno di pensione aggiuntivi a favore dei componenti dell'assemblea per l'esercizio delle proprie funzioni. Non solo, ma ha assicurato che non ci sarà alcun rinvio perché si tratta della prima disposizione su cui metterà la firma nel caso di successo alle urne. In fin dei conti c'è poco di sorprendente. I pentastellati mantengono infatti posizioni molto nette sulle novità per le pensioni, come ad esempio dimostrato dall'insistenza con cui chiedono l'introduzione dell'assegno universale come principale strumento per contrastare e prevenire forme di indigenza. In seconda battuta, sono proprio le amministrazioni decentrate che da molto tempo a questa parte stanno dimostrando un attivismo maggiore sul fronte delle novità per le pensioni. Laddove lo Stato centrale non vuole o non riesce a intervenire, ci pensano proprio loro a far passare aggiustamenti e cambiamenti.