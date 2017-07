Formula 1 Silverstone Gran Bretagna streaming gara e prove

L’entusiasmante duello senza esclusioni di colpi tra Mercedes e Ferrari che sta infiammando i cuori delle centinaia di migliaia di appassionati pronti ad accendere ad ogni magia di Vettel, Hamilton, Bottas e Raikkonen si arricchisce questo fine settimana di un altro capitolo. Una saga che sta tenendo con il fiato sospeso il pubblico della Formula 1 che non vede l’ora di assistere alla gara di Silverstone in Gran Bretagna. Un tracciato che può essere considerato come una sorta di Harvard di questo sport per la difficoltà e per il prestigio che ha acquistato con il passare degli anni.

Un vero e proprio tempio della Formula 1 che si prepara ad ospitare la sfida tra frecce d’argento e Cavallino Rampante. Che promette di mostrare ancora scintille visto il comportamento di Hamilton durante il l’ultimo gran premio. Il pilota inglese ha negato il cinque a Vettel. La polemica per i fatti di Baku soffia sulla rivalità tra questi due piloti che si stanno contendendo il primato mondiale. Ma se Hamilton aveva dichiarato che si trattava ormai di acqua passata, la delusione, forse, per l’esito della gara in Austria che ha permesso al pilota tedesco della Ferrari di incrementare, seppur di poco, il vantaggio in classifica mondiale proprio ai danni del pilota inglese, ha mostrato che il rapporto tra i due, mai idilliaco a dire la verità, ha subito uno strappo forse non più recuperabile.

Grande curiosità anche a causa della nuova unità endotermica, la seconda della stagione per tutti che i quattro piloti metteranno in campo a Silverstone. Nel caso dei due delle Frecce d'argento ci sono anche nuova unità turbo e nuove MGU-H e MGU-K, cose che fanno immaginare che la vettura tedesca avrà certamente qualche vantaggio nei confronti della concorrenza. Nel campo dei ferraristi anche terzo turbo per Raikkonen e seconda centralina per Vettel. Quinta unità di batterie per Fernando Alonso con la McLaren che dunque, per regolamento, subirà una penalizzazione di cinque posizioni in griglia. L’atmosfera inizia a farsi incandescente come la voglia dei tifosi di vedere la corsa. Molti stanno già cercando i migliori modi per vedere in streaming l’appuntamento britannico della Formula 1. Per non perdersi gara e prove si possono utilizzare diverse opportunità.

Streaming con le emittenti fuori dai confini

Chi sceglie di vedere in streaming il Gran Premio di Formula 1 che si correrà in a Silverstone in Gran Bretagna e non ha ancora scelto la modalità migliore per ottenere questo risultato, può avvalersi dei siti delle emittenti che operano fuori dai confini dall’Italia. Una possibilità ulteriore per vedere le immagini live della corsa. Anche se bisogna tenere bene in considerazione che, pur coprendo di norma tutti i Gran Premi, non sempre l’evento in questione può essere visto a causa del possibile intervento di blocchi geografici che, quando intervengono, annullano questa possibilità. Un aspetto che si può ricondurre anche alla mancanza di un pronunciamento omogeneo dei tribunali europei sulla regolarità di questa operazione. Se non questa possibilità non vi scoraggia allora potreste provare con alcuni siti come per esempio:

Georgia Public Broadcasting in Georgia; Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina; China Central Television in Cina; Yleisradio Oy in Finlandia; Österreichischer Rundfunk in Austria; RedTeleSistema in Ecuador; Radio Cadena Nacional in Colombia; Zweites Deutsches Fernsehen in Germania; Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro; Hrvatska radiotelevizija in Croazia.

Streaming gratis Formula 1 Gran Bretagna

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis anche del Gran Premio di Formula 1 che si correrà a Silverstone in Gran Bretagna non pochi sceglieranno quella offerta dalla Rai che però non trasmetterà tutti i Gran Premi in real time, ma appena la metà. Ma è possibile ugualmente scaricare ed installare sul proprio dispositivo gratuitamente l’app dedicata proprio alla Formula 1 che consentirà di seguire i gran premi delle monoposto. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che verranno trasmesse in differita a distanza di almeno tre ore dal via.

Vedere Gran Premio Gran Bretagna sui siti dei bookmaker

Infine perché non pensare di vedere il Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna utilizzando lo streaming offerto dai siti dei bookmaker? Un’opzione che si sta diffondendo sempre di più anche se ci sono alcuni limiti. Il più grande è rappresentato dal fatto che non sempre l’evento prescelto sarà visibile. Inoltre è richiesta molto spesso la registrazione alla piattaforma, l’apertura di un conto online e la necessità di dimostrare di scommettere con frequenza. Ma per gli appassionati delle scommesse si tratta senza dubbio di un’occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto. Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.