Formula 1 Silverstone Gran Bretagna streaming per vedere Formula 1 gara gratis diretta live

I piloti della Mercedes hanno mostrato di avere qualcosa in più rispetto agli altri e si candidano a a favoriti assoluti per la vittoria finale. Le Ferrari però stanno studiando la migliore strategia

Scorpacciata benedetta dagli appassionati di Formula 1 che, a soli sette giorni di distanza, potranno rituffarsi nel circo della velocità che questa volta farà tappa a Silverstone in Gran Bretagna per la decima corsa stagionale. Ferrari e Mercedes si contenderanno ancora una volta il successo finale, ma anche i piazzamenti potranno essere utili. Lo ha dimostrato Vettel che, pur non vincendo in Austria, è riuscito a guadagnare punti preziosi sul rivale numero uno: quel Lewis Hamilton che ha fragorosamente evitato di stringere la mano al pilota in rosso riaccendendo una rivalità sempre covata sotto la cenere ed esplosa irrimediabilmente dopo i fatti di Baku.

I due piloti della Mercedes hanno mostrato di avere qualcosa in più rispetto agli altri e si candidano a grandi favoriti in vista delle qualifiche, come da abitudine nelle ultime edizioni: sul circuito di Silverstone le monoposto della scuderia tedesca partono davanti a tutti da quattro anni consecutivi, tre pole di Hamilton e una di Rosberg. Le Ferrari sono apparse in difficoltà. Red Bull che invece non appaiono in grado di infastidire la lotta per la vittoria. Il Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del campionato, è stato scelto dalle Ferrari e Mercedes per sostituire numerosi componenti del motore ibrido in vista delle prossime gare, a partire da quelle in Belgio e Italia dov’è richiesta la massima potenza.

I quattro piloti hanno sostituito il motore a benzina, Hamilton e Bottas possono contate su nuovi turbo ed i sistemi per generare energia e riusarla in accelerazione o ripresa. Raikkonen ha sostituito il turbo e Vettel la centralina. Tutto pronto dunque per un altro capitolo del romanzo di questa stagione. Da godersi anche in streaming, una delle modalità preferite dal popolo del web per vedere la gara Formula 1 gratis in diretta live.

Formula 1 streaming emittenti fuori dai confini italiani

Cresce con l’andare dei Gran Premi la platea di chi non vuole perdersi la Formula 1 ed è disposta a utilizzare anche le diverse opportunità dello streaming per godersi lo spettacolo dei bolidi che sfrecciano nei circuiti di tutto il mondo. Una di queste, tra le più utilizzate, è quella che fa riferimento alle emittenti che operano al di fuori dai confini italiani. Una possibilità che mette d’accordo una fetta importante del popolo dello streaming disposto anche ad accettare la possibilità di non vedere le immagini dell’evento prescelto a causa di blocchi geografici che nel momento stesso in cui si palesano impediscono la visione dell’evento prescelto. Una possibilità favorita anche dagli orientamenti dei tribunali europei che non sono ancora giunti a un pronunciamento omogeneo sulla regolarità di questa operazione. Ecco qualche suggerimento che potrebbe tornarvi utile:

Hrvatska radiotelevizija in Croazia; Yleisradio Oy in Finlandia; Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro; RedTeleSistema in Ecuador; Zweites Deutsches Fernsehen in Germania; Georgia Public Broadcasting in Georgia; Radio Cadena Nacional in Colombia; China Central Television in Cina; Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina; Österreichischer Rundfunk in Austria.

Streaming gratis Formula 1 con Sky e Rai

Vedere in streaming la Formula 1 è possibile anche con Sky e la Rai. In questo modo si possono anche utilizzare il Pc o Mac da casa collegandosi alla piattaforma streaming dell’emittente di Murdoch Sky Go, che manda le immagini in esclusiva per quelli che hanno sottoscritto un contratto di abbonamento. Oppure collegarsi alla pagina web della televisione di Stato e seguendo il percorso guidato.

Questa soluzione favorisce l’utilizzo di smartphone e tablet: basta scaricare l'app dedicata e procedere come indicato dalle istruzioni. Di recente è stato rafforzato anche il 4K che assicura una qualità delle immagini davvero superlativa. L’emittente di Stato italiana non seguirà live tutti i Gran Premi, ma solo la metà. Questo Gran Premio non sarà trasmesso in real time, ma solo in differita. Chi ha una certa familiarità con la tecnologia digitale può installare gratuitamente sui propri dispositivi mobili anche l’app dedicata. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che verranno trasmesse in differita a distanza di almeno tre ore dal via.

Diretta live streaming Formula 1 con i portali dei bookmaker

Infine per assistere alla diretta live in streaming del Gran Premio di Formula 1 si può optare anche per un’altra soluzione che sta trovando sempre maggior spazio anche in Italia perché sono sempre di più quelli che la scelgono per porre fine ai dubbi su dove vedere l’evento. Si tratta dei portali dei bookmaker che offrono una possibilità che si sta diffondendo sempre di più anche tra gli appassionati di motori e di scommesse.

Che, quindi accettano di buon grado la necessità di registrarsi alla piattaforma scelta ed aprire un conto. Per avere la possibilità di vedere l’evento in questione tutto questo non basta perché è necessario anche dimostrare di essere giocatori attivi. Gli appassionati che cercano ulteriori soluzioni che danno la possibilità di accedere alle immagini attraverso iPhone, iPad, smartphone e tablet, potranno scaricare gratuitamente l’App Official F1. Possibilità valida per chi possiede device equipaggiati con sistema operativo Android.