Formula 1 Silverstone Gran Bretagna streaming live gratis diretta

Amici ed amiche, appassionati di motori, tifosi della Ferrari benvenuti alla decima prova del Mondiale di Formula 1. Il circus più veloce del mondo farà tappa questa volta a Silverstone in Gran Bretagna. Un circuito prestigioso, sempre in calendario dal 1950, che ha contribuito a creare l’aurea leggendaria che questo sport si porta dietro. Non cambia il canovaccio. Sarà ancora scontro tra Ferrari e Mercedes. Sullo sfondo di questa avvincente sfida si posano gli screzi tra Hamilton e Vettel, piloti di punta delle due scuderie e in lizza per la conquista del titolo mondiale.

Una rivalità celata a malapena fino al Gran Premio di Baku. Da quel momento, per i fatti che sono noti a tutti, è esplosa in tutta la sua potenza. Un ingrediente in più Bottas, dopo il successo a Spielberg, si è avvicinato sensibilmente al secondo posto in classifica occupato da Hamilton, distante adesso appena quindici punti. Tuttavia la penalizzazione che dovrà subire rischia di metterlo in secondo piano a Silverstone. Valtteri sarà gregario o avversario di Hamilton? Una risposta probabilmente arriverà proprio dalla gara in Gran Bretagna, seconda consecutiva di un trittico sulla carta decisivo e che si chiuderà in Ungheria. Poi arriverà la sosta estiva per fare rifornimento. Il tracciato di Silverstone, dal punto di vista tecnico, risulta esser interessante perché è composto da un mix di tratti molto veloci e altri piuttosto guidati dove la trazione meccanica, garantita anche da un ottimo sfruttamento delle gomme Pirelli, è fondamentale.

Dal punto di vista aerodinamico i vari team opteranno per ali da alto carico che risultano fondamentali sia nei tratti molto veloci sia in quelli piuttosto lenti. Oltre il sessanta per cento del circuito si percorre a pieno gas, dalla Luffield alla Stowe, il motore endotermico, il turbo e l’MGU-H saranno spinti al massimo per un totale di quaranta secondi. Il tratto più spettacolare è sicuramente quello che comprende le curve Maggots, Beckets e Chapet e la Copse che è una delle più impegnative della stagione dove è fondamentale avere un bilanciamento ottimale della vettura. È iniziata anche la corsa dei tifosi per la scelta del modo migliore di vedere il Gran Premio di Silverstone in streaming live gratis. Anche perché la Rai non trasmetterà questa volta la corsa in diretta.

Streaming Formula 1 Silverstone Gran Bretagna emittenti fuori dall’Italia

Vedere in streaming il Gran Premio di Formula 1 che si correrà a Silverstone prestigioso e storico circuito sito in Gran Bretagna sarà una delle tante opportunità chi non si accontenterà delle modalità per così dire più classiche e starà già mettendo in moto le ricerche opportune per raggiungere l’obiettivo. Il paniere è piuttosto ricco grazie alla varietà di scelta. Per esempio ricercare sul web i siti delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini dell’Italia. Anche se bisogna considerare che i blocchi geografici potrebbero impedirne la visione di alcuni al di fuori dei Paesi di origine. Ecco qualche esempio che potrebbe fare al caso vostro:

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina; Radio Cadena Nacional in Colombia; Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro; China Central Television in Cina; Hrvatska radiotelevizija in Croazia; Österreichischer Rundfunk in Austria. Yleisradio Oy in Finlandia; Zweites Deutsches Fernsehen in Germania; RedTeleSistema in Ecuador; Georgia Public Broadcasting in Georgia;

Formula 1 Silverstone Gran Bretagna live diretta con Rai e Sky

Tra le diverse modalità per vedere lo streaming live in diretta delle gare di Formula 1 non pochi sceglieranno quella offerta dalla Rai che manderà le immagini real time della metà dei Gran Premi. In questo caso però bisognerà accontentarsi della differita perché il Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna non rientra in quelli previsti dal real time. Per i più tecnologici la televisione di Stato ha realizzato un’applicazione dedicata al circo della Formula 1 che si può scaricare ed installare gratuitamente sui dispositivi mobili, smartphone, tablet, Pc ed anche Mac. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che verranno trasmesse in differita a distanza di almeno tre ore dal via.

La diretta invece si potrà vedere sull’emittente di Murdoch Sky che trasmette live tutti i gran premi della stagione. E grazie alla piattaforma streaming Sky Go sarà possibile vedere i Gran Premi della Formula 1 anche in streaming. Ovviamente solo gli abbonati all’emittente satellitare potranno beneficiare di questa possibilità.

Formula 1 streaming migliori siti web dei bookmaker

Vedere i Gran Premi della Formula 1 in streaming contempla anche un’altra possibilità che si sta facendo sempre più strada nella platea degli appassionati. Si tratta dei siti dei bookmaker, una delle novità più apprezzate che si sta diffondendo con una certa rapidità anche nel nostro Paese. Sono spesso gli appassionati di motori che amano scommettere i principali fruitori di questa opportunità che già conoscevano questi portali e che con un semplice click possono vedere anche le immagini dei Gran Premi.

Certo, queste persone sono consapevoli del fatto che la visione dell’evento prescelto non è sempre garantita e che esistono alcuni obblighi da sottoscrivere come quello di registrarsi alla piattaforma, aprire una linea di credito online e dimostrare di essere giocatori attivi, cioè di scommettere con un certa frequenza. Ma per chi è alle prese con le puntate si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto. Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.