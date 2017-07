Formula 1 Silverstone Gran Bretagna streaming link, emittenti tv, migliori siti web

Come vedere il Gran Premio di Formula 1 a Silverstone in Gran Bretagna in streaming con i siti web

Sale la temperatura dei motori e con essa anche la passione e l’attesa dei tantissimi appassionati che non vedono l’ora di assistere alla decima prova di questo campionato della Formula 1 che si disputerà a Silverstone in Gran Bretagna. Una stagione finalmente avvincente grazie alla rivalità tra Ferrari e Mercedes. Due scuderie che si stanno giocando le rispettive possibilità di vittoria finale al massimo delle loro potenzialità. Soprattutto la Rossa di Maranello è stata protagonista, almeno fino a questo punto della stagione, di una resurrezione tecnica che l’ha portata a ridurre, fin quasi ad azzerarlo, il gap con la scuderia della stella a tre punti.

Un duello che si rinnoverà su questa pista che rappresenta certamente uno dei tracciati più prestigiosi della Formula 1. Un tracciato che dovrebbe favorire proprio la Mercedes le cui caratteristiche si adattano meglio al circuito. E i tempi delle prove hanno confermato questa previsione. Le Ferrari inseguono e si dimostrano ancora una volta le uniche vetture a poter insidiare le frecce d’argento. Ma l’impressione è che le vetture tedesche abbiano dimostrato di avere qualcosa in più e che le Rosse debbano ancora trovare il giusto equilibrio. Non sembrano in grado di tenere gli stessi ritmi infatti la Red Bull che ormai è relegata al ruolo di terza forza e non appare in grado di sovvertire gli equilibri di forza.

Sia Verstappen che Ricciardo proveranno comunque a scompaginare il quadro e fare una brutta sorpresa a Ferrari e Mercedes. Come vedere la corsa in streaming? Domanda a cui proveremo a rispondere più in basso. Esistono tanti modi diversi, tanti link che offrono questa possibilità oltre le emittenti tv che potranno mandare le immagini in real time. E tra poco partirà la solita caccia ai migliori siti web per scegliere il modo migliore.

Streaming Formula 1 Silverstone Gran Bretagna emittenti fuori dai confini

Lo streaming del Gran Premio di Formula 1 che si disputerà a Silverstone in Gran Bretagna sarà una soluzione scelta da un numero crescente di utenti che sono attratti anche dalle tante opportunità disponibili. Come per esempio quella di mettersi, come già in tanti hanno iniziato a fare in queste, alla ricerca sul web di quei siti delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini nazionali, che potrebbero soddisfare la sete di motori in questa circostanza.

Anche se bisogna considerare che, pur coprendo di norma tutti i Gran Premi, la visione dell’evento potrebbe essere impedita dai famigerati blocchi geografici. Una diretta conseguenza dell’assenza di un pronunciamento chiaro da parte dei tribunali europei sulla regolarità di questa operazione. Quindi si può provare, per esempio, con questi siti che sono solo una parte di quelli che potrebbero fare al caso vostro:

Zweites Deutsches Fernsehen in Germania; Georgia Public Broadcasting in Georgia; Radio Cadena Nacional in Colombia; RedTeleSistema in Ecuador; Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina; Österreichischer Rundfunk in Austria; Yleisradio Oy in Finlandia; Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro; China Central Television in Cina; Hrvatska radiotelevizija in Croazia.

Formula 1 2017 Silverstone Gran Bretagna emittenti tv

Tra le diverse modalità per vedere lo streaming delle gare di Formula 1 2017 non pochi sceglieranno quella offerta dalla Rai che manderà le immagini real time della metà dei Gran Premi. Ma non di tutti, perché, nella metà dei casi come questo, bisognerà accontentarsi della differita. Allo stesso tempo Mamma Rai mette a disposizione dei propri spettatori anche l’applicazione dedicata alla Formula 1 dal servizio pubblico. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che verranno trasmesse in differita a distanza di almeno tre ore dal via.

Formula 1 streaming migliori siti web dei bookmaker

Infine vedere le gare della Formula 1 attraverso i siti dei bookmaker è una delle novità che si sta diffondendo sempre di più anche nel nostro Paese. Si tratta di cliccare sui siti dei bookmaker pur sapendo che non sempre sarà possibile vedere gli eventi prescelti. È obbligatorio, ad ogni modo registrarsi alla piattaforma, aprire una linea di credito online e dimostrare di essere giocatori attivi, cioè di scommettere con un certa frequenza.

Ma per chi è alle prese con le puntate si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto. Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.