Formula 1 Silverstone Gran Bretagna streaming. Siti web. Dove e come vedere

Signori e signore mettetevi comodi sui vostri divani, accendete il climatizzatore e preparatevi a godere lo spettacolo della Formula 1. Le monoposto fanno tappa questa volta a Silverstone in Gran Bretagna ad appena una settimana di distanza dalla gara in Austria. E ancora una volta a tenere banco in questo fine settimana ad altissima velocità sarà il duello tra Ferrari e Mercedes che tanta passione sta suscitando in questa stagione. Le Frecce d’Argento hanno mostrato subito i muscoli con tempi davvero interessanti che ne fanno le protagoniste e le favorite per la vittoria finale.

Vettel e gli uomini in rosso, però non si danno per vinti, come è ovvio, e stanno approntando la strategia migliore, soprattutto a livello di assetto che in un circuito come questo è decisivo, per provare a ribaltare le gerarchie. Chissà cosa riuscirà a fare la Red Bull che con Verstappen e Ricciardo ha dimostrato di essere in palla e di poter recitare un ruolo di primo piano anche se forse non ancora al livello delle due scuderie che si stanno contendendo il titolo mondiale. Insomma, si preannuncia un Gran Premio molto interessante e all’insegna dell’equilibrio.

Non c’è di meglio per chi ama visceralmente questo sport che godersi sfide all’ultima curva. Cosa che negli ultimi anni non è accaduta provocando un’emorragia pericolosa di utenti disposti a vedere spettacoli che avevano un finale già scontato. Onore al merito quindi alle avversarie della corazzata tedesca. Che però, dall’alto della sua esperienza, saprà certamente il fatto suo e cederà molto difficilmente lo scettro del comando. La speranza per i tanti tifosi del Cavallino Rampante che sceglieranno di seguire quest’evento in streaming anche attraverso i siti web, resta la stessa.

Quella che per troppi anni è stata repressa nella delusione delle stagioni chiuse nell’anonimato. E per quelle che hanno visto svanire il sogno iridato nelle ultime curve del mondiale. Insomma c’è grande voglia di vedere trionfare nuovamente le insegne della Ferrari sotto la bandiera a scacchi anche nel Gran Premio di Silverstone. Partita la caccia per scegliere dove e come vedere il Gran Premio.

Streaming con le emittenti fuori dai confini

Tra le varie opzioni disponibili per chi sceglie di vedere in streaming il Gran Premio che si correrà a Baku in Azerbaijan, un gradimento elevato per la vasta platea che deciderà di usufruire di questa modalità, lo stanno riscontrando i siti delle emittenti che operano al di fuori dai confini. Non esiste la garanzia della visione dell’evento in questione per il possibile intervento di blocchi geografici che impediscono alle immagini di raggiungere altri Paesi se non quelli di origine. Una situazione di incertezza aggravata anche dall’assenza di pronunciamenti chiari ed inequivocabili da parte dei tribunali europei. Potreste provare con alcuni siti come per esempio:

Zweites Deutsches Fernsehen in Germania; Georgia Public Broadcasting in Georgia; RedTeleSistema in Ecuador; China Central Television in Cina; Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina; Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro; Hrvatska radiotelevizija in Croazia; Österreichischer Rundfunk in Austria; Radio Cadena Nacional in Colombia; Yleisradio Oy in Finlandia.

Streaming gratis Formula 1 Silverstone Gran Bretagna

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis del Gran Premio a Silverstone in Gran Bretagna di Formula 1 non pochi sceglieranno l’alternativa offerta dalla Rai che però, in questa circostanza, come in altre occasioni, non manderà il live delle immagini del Gran Premio come accade nella metà degli appuntamenti iridati. Quando sarà previsto il real time l’utente potrà scegliere di vedere le immagini sia in maniera tradizionale e quindi accomodarsi comodamente in salotto e disporsi davanti a uno schermo, oppure sul sito ufficiale di Viale Mazzini.

L’emittente di Stato ha anche creato un’applicazione dedicata che si potrà scaricare in maniera gratuita e darà la possibilità di avere sempre sott’occhio le informazioni che riguardano la stagione di Formula 1. Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che le immagini verranno trasmesse in differita con uno slittamento di tre ore dallo start.

Formula 1 in Gran Bretagna sui siti dei bookmaker

E quanti invece per vedere la Formula 1 in Gran Bretagna in streaming sceglieranno di dirottare le proprie ricerche sui siti dei bookmaker? Si tratta di una novità che sta riscuotendo sempre maggior successo, soprattutto tra quelli che amano il mondo delle scommesse. Anche questa alternativa, è bene chiarirlo, non garantisce la visione dell’evento prescelto e chi la sceglie deve fare i conti con l’obbligo di registrazione alla piattaforma e quello di aprire un conto online. Il tutto senza considerare la necessità di dimostrare di essere giocatori attivi, cioè di scommettere con frequenza.

Una valida alternativa, nei casi di successo, per quelli che non sanno ancora dove vedere il Gran Premio di Formula1 di Silverstone in Gran Bretagna. Ma per chi è alle prese con le scommesse si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto. Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.