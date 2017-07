Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Di Maio, Fedriga, Polverini

Le premesse erano ben diverse perché in pochi erano pronti a scommettere sulla pochezza del raccolto sul terreno delle novità per le pensioni sotto i profili dell'assegno universale e di quota 100. Si tratta di ipotesi costantemente ben viste nelle ultime notizie pensioni ma che non hanno retto alla prova dei fatti.

Le ultime posizioni di Luigi Di Maio e conseguenze per novità per le pensioni

Probabilmente è solo per ragioni di opportunità che la proposta di introdurre l'assegno universale a favore di chi è rimasto indietro, di cui i pentastellati di Luigi Di Maio sono da sempre portabandiera, non è mai decollata. Perché a più riprese è stata registrata convergenza tra tutti gli schieramenti in gioco, pur nelle naturali sfumature di posizione. Prima di sedersi attorno alla stesso tavolo, i numeri per far passare novità per le pensioni aggiuntive sembravano esserci tutti. Alla prova dei fatti la realtà si è poi rivelata ben diversa. Il problema è che rischiano di fare la stessa fine anche le ultime ipotesi di intervento ovvero quelle sulle attese vita e il loro congelamento il relazione al momento della pensione. Anche se dal punto di vista del consenso, questo sembra il periodo ideale per una mossa a effetto, in realtà le cose possono andare diversamente. Da una parte c'è un esecutivo che sembra non avere altro obiettivo che traghettare questo ultimo scorcio di legislatura in porto e senza alcuno scossone. Dall'altra si scatenerebbe una lotta per l'appropriazione dei meriti. Di conseguenza è facile credere che tutto possa rimanere così com'è.

Le recenti posizioni di Massimiliano Fedriga e impatto su novità per le pensioni

Tra i più combattivi sulle novità per le pensioni c'è stato Massimiliano Fedriga, esponente di punta del Carroccio. Promotore di numerose iniziative, si è scontrato contro le rigidità di un impianto, dettate dal dogma dell'equilibrio dei conti collettivi, che hanno frenato i portatori di soluzioni differenti. Si ricordano in particolare le riunioni sull'introduzione di quota 100, ritenuto lo strumento ideale per consentire di smettere al momento giusto considerando gli anni di contribuzione versata. A sorprendere è per il modo in cui sono arrivate le bocciature a ripetizione perché di fatto tutti si ritenevano d'accordo alla previsione di strumenti alternativi sul terreno delle novità per le pensioni, per poi vedere naufragate le proposte alle prove dei fatti. E si tratta appunto di quelle considerate ragionevoli ovvero in grado di conciliare tutte le esigenze, anche quelle dello Stato di mantenere i conti in ordine. Non dimentichiamo infatti che Fedriga insieme al suo schieramento chiede anche il ribaltamento totale delle disposizioni in corso e per cui ha anche provato la strada della consultazione popolare, poi abortita perché non praticabile.

Le ultime affermazioni di Renata Polverini e impatto su novità per le pensioni

Ci sono i documenti a dimostrare come l'impegno a far passare novità per le pensioni, quelle vere e in grado realmente di consentire di fare un passo indietro anzitempo, non sia mancato. Come componente del gruppo Occupazione, Renata Polverini, esponente del centrodestra, si è battuta per proporre qualcosa di differenza. Ma per ragioni di assenza di copertura da una parte o di non coincidenza con le intenzioni della maggioranza dall'altra, soprattutto ai tempi del precedente esecutivo, le proposte si sono inesorabilmente arenate. Le varie soluzioni dell'assegno universale, allineando così il nostro Paese agli altri della Comunità, o di quota 100 in una della tante varianti immaginate, sono finite al centro delle riunioni interni, ma da lì non sono uscite. E a poco serviva l'ottimismo manifestato nelle ore successive agli incontri perché poi tutte le discussioni si sono rivelate fine a se stesse. In qualche modo sono state utili solo per accertare l'impossibilità (o l'assenza di volontà) di andare oltre ai progetti di mini pensioni, con o senza oneri, di quota 41 e di altri interventi di portata minore.