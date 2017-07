Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Scarpetta, Papa Francesco, Abe

Il vento sta lentamente cambiando e si assiste all'implementazione di novità per le pensioni ad hoc per consentire di smettere anzitempo. Tuttavia non si può fare a meno di rilevare nelle ultime notizie pensioni come da noi si stia ostinatamente ancora andando controcorrente.

Le ultime posizioni di Stefano Scarpetta e conseguenze per novità per le pensioni

Che qualcosa debba necessariamente cambiare è dimostrato anche dalle ultime posizioni di Stefano Scarpetta, tra gli altri dirigenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con inevitabili conseguenze per novità per le pensioni. Rispetto alle affermazioni del passato, si assiste a una riposizionamento sul momento più opportuno per concedere l'accesso al trattamento di pensione. Tenendo ferma l'importanza di mantenere i conti in ordine e ricordando come sia necessaria la ripresa a pieni giri delle attività, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sta ripensando le proprie idee. Per il miglioramento delle condizioni di vita è insomma necessario prevedere condizioni meno restrittive attraverso la leva delle novità per le pensioni, più volte trascurata. La dinamica virtuosa non è considerata l'aumento indiscriminato delle condizioni per potere smettere prima e in effetti si assiste all'implementazione di novità per le pensioni ad hoc in un numero crescente di Paesi. Nella sola Comunità si registrano ad esempio i casi della Francia e della Germania, decisamente più morbide quando si tratta di fissare il momento della pensione.

Le recenti posizioni di Papa Francesco e impatto su novità per le pensioni

C'è il pontefice che è entrato in pieno del dibattito sulle novità per le pensioni e il mondo delle attività ovvero lo stretto legame che inevitabilmente li caratterizza. E quando tuona sul meccanismo che impone agli adulti di rimanere inchiodati al proprio posto fino alle soglie della vecchiaia e anche oltre mentre i ragazzi fanno fatica a trovare un posto al sole, ecco che disegna alla perfezione il quadro attuale. Le recenti posizioni di Papa Francesco non possono che avere un impatto diretto su novità per le pensioni ovvero dovrebbero indurre i decisori, come in realtà lo stanno infatti facendo, ad apportare quei correttivi a un impianto rivedibile. Il primo è proprio quello di rivedere le attese vita in relazione alle pensioni. Per tutti scatta l'automatismo senza troppe differenze e senza che ci sia la necessaria attenzione sulle conseguenze nel medio e nel lungo periodo che questo meccanismo porta con sé. In seconda battuta si torna a parlare di avvicendamento tra ragazzi e anziani, come volano per la crescita del Paese, ma anche come miglioramento delle condizioni di vita. Tuttavia sotto questo punto di vista il pressing è inferiore.

Le ultime affermazioni di Shinzo Abe e impatto su novità per le pensioni

C'è poi un Paese da seguire con attenzione perché le sue scelte pensionistiche stanno ancora facendo discutere a tutte le latitudine, anche dalle nostre parti. Si tratta del Giappone, dove il capo dell'esecutivo Shinzo Abe ha deciso di far schizzare il limite massimo per esercitare la propria attività a livelli impensabili. Prima di fare raffronti con quanto accade nel resto del mondo, occorrono due precisazioni per inquadrare al meglio questa novità per le pensioni così tanto discussa. La prima è che il principio ispiratore è la buona salute: significa che possono rimanere in sella alla propria attività solo se le condizioni lo permettono. Non si tratta di una imposizione senza distinzioni ma tengono conto delle specificità. Proprio quelle che in alcun precisi settori mancano alle nostre parti. La seconda precisazione, se possibile ancora più importante per inquadrare le scelte di Abe sulle novità per le pensioni, è che siamo davanti a un Paese con una cultura differente sul versante delle attività. Si tratta quasi dell'essenza dell'uomo e della sua esistenza. Il taglio del traguardo della pensioni non viene considerato una conquista sempre e comunque.