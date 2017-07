Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Casaleggio, Romani, Bellanova

Tempo di pensare ai progetti da proporre ai cittadini e ai contenuti per le novità per le pensioni più appropriati. Nessuno può dirsi sicuro o comunque avvantaggiato nella corsa alla conquista del Paese. Di conseguenza tutti hanno a grandi linee le stesse chance di successo e la sfida nelle ultime notizie pensioni si fa accesa.

Le ultime posizioni di Davide Casaleggio e conseguenze per novità per le pensioni

Ci sarà ampio spazio per le novità per le pensioni nei progetti che i pentastellati proporranno ai cittadini per cercare la vittoria alle urne. Non stupisce perché sin dalla loro nascita hanno avuto idee chiare su questo versante e il nucleo centrale continua a essere riproposto. Si tratta dell'implementazione dell'assegno universale a favore di ben determinate categorie. Si tratta, è bene specificare, di uno strumento pensato per il reinserimento di chi è rimasto indietro e non di una agevolazione per chi non esercita alcuna attività o molto semplicemente si trova in una condizione di indigenza perdurante. Nel team che si sta occupando dell'elaborazione contenuti per le pensioni dei contenuti per le pensioni c'è anche Davide Casaleggio, tra le figure di riferimento dei pentastellati, che in qualche modo sta dettando i tempi. Entro una decina di giorni il quadro dovrebbe diventare più chiaro se non definitivo. L'intenzione è di mostrarsi propositivi sull'argomento, laddove la maggioranza sembra non avere ancora un progetto strutturato e intenzionata a giocare tutte le sue carte sulla revisione delle imposte.

Le recenti posizioni di Paolo Romani e impatto su novità per le pensioni

Un ruolo sempre più centrale nell'attività dello schieramento che fa riferimento al Cavaliere viene ricoperto da Paolo Romani. Il rappresentante istituzionale è uno dei fedelissimi e attorno a lui si sta creando una squadra incaricata di elaborare progetti vincenti sulle novità per le pensioni. In fondo si tratta di uno di quei comparti su cui lo stesso Cavaliere è da tempo un pioniere, avendo proposto ipotesi di cambiamento in un periodo in cui sembrava che tutto dovesse rimanere immobile. Le coordinate seguite questa volta sono due. La prima è in realtà un grande classico e si tratta della crescita delle pensioni inferiori, ben oltre i limiti attuali. La seconda è invece una novità per le pensioni più recente ovvero l'introduzione dell'assegno universale in una variante ancora in fase di studio. Uno sguardo viene gettato anche alle mosse dei potenziali alleati, il Carroccio su tutti, anch'esso molto convinto della necessità di prevedere grandi revisioni al comparto pensioni, di fatto bloccato da troppi anni al di là di qualche accorgimento migliorativo, e che fa dell'implementazione dello strumento di quota 100 uno dei cavalli di battaglia.

Le ultime affermazioni di Teresa Bellanova e impatto su novità per le pensioni

Quando si parla di novità per le pensioni il suo nome salta sempre fuori e non è un caso che ci sia stato un periodo in cui veniva data quasi per certa la sua promozione a responsabile del dicastero dell'Occupazione. L'opportunità non si è poi concretizzata e Teresa Bellanova si è dovuta "accontentare" del ruolo di numero due al dicastero dello Sviluppo Economico. Adesso sembra che il suo compito sia di prospettiva ovvero è stata incaricata dell'elaborazione dei contenuti per le pensioni in vista dell'imminente chiamata alle urne. Poi, forse e in caso di vittoria dell'attuale della maggioranza, potrebbe realmente occupare la poltrona più importante del dicastero di Via Vittorio Veneto. Il suo compito diventerebbe quello di trasformare in azioni concrete le buone intenzioni, ma c'è ancora molta strada da fare. In ogni caso, per via del suo passato da rappresentante dei dipendenti e per quel legame mai interrotto con quel mondo, Teresa Bellanova è sempre stata molto attenta alle evoluzioni delle novità per le pensioni e anche le sue ultime affermazioni testimoniano la conoscenza del comparto e l'indispensabilità di prevedere interventi che non siano solo correttivi.