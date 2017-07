Casino online: il mercato, i giochi e l'evoluzione in Italia

I casino online in Italia tra servizi, slot machine, roulette e bonus di benvenuto. Ecco lo sviluppo di un mercato in crescita, con un'offerta sempre più variegata.

In Italia, ormai, i casino online non rappresentano più una novità e nessuno sembra essere sorpreso considerando la passione per il gioco che gli italiani hanno sempre dimostrato di possedere.

Da anni ormai gli amanti di gioco d’azzardo hanno potuto dirottare, soprattutto quelli che abitano a molti chilometri di distanza dai vecchi classici casino, Sanremo su tutti, la loro passione verso questa nuova modalità che ha riscosso grande successo in tutta la penisola. Negli ultimi anni i Casino online vengono regolamentati sotto le rigide linee guida dell’AAMS, garantendo ai giocatori la massima sicurezza, affidabilità e possibilmente divertimento.

Nonostante le rigide regole sono comunque decine i siti legali e la spietata concorrenza ha prodotto una significativa evoluzione nei servizi, sempre attenti all’utenza.

I migliori casinò online in Italia offrono una scelta, che imbarazza i veri casinò di Las Vegas; i giocatori possono divertirsi con più di duecentocinquanta giochi incluse slot machine online, video slots, roulette online, giochi di carte... Un mercato in continua evoluzione e sviluppo, che è in grado di rinnovarsi di anno in anno.

Casino online il mercato e l’evoluzione in Italia

L’Agenzia Giornalistica per il Mercato del Gioco ha elaborato e pubblicato i risultati dell’industria dell’iGaming per il terzo mese del 2017, che hanno svelato alcuni elementi abbastanza interessanti che spiegano il mercato e l’evoluzione in Italia di questa tendenza.

Il segmento del casinò online ha registrato una spesa pari a quasi cinquanta milioni, in aumento del 30,3% rispetto all’anno precedente. Inoltre, si osserva una crescita anche rispetto al mese di febbraio 2017 quando i casinò hanno generato più di quaranta milioni di euro (+13,38%). Dai siti che hanno fatto la storia di questa materia a piattaforme più recenti che sono nate da poco sull’onda del successo.

Continua la tendenza negativa nel settore del poker cash, che durante il periodo in esame ha generato sei milioni di euro, in calo del 5,4% su base annua. Il segmento registra una lieve crescita dell’1,36 per cento rispetto al mese di febbraio, in cui sono stati spesi poco più di sette milioni di euro in tornei di poker online.

I giochi del casino online

E vediamo più da vicino quali sono le tipiche attività del casino online, che costituiscono il terreno fertile nel quale affonda la passione di migliaia e migliaia di amanti del gambling. Un panorama ricco che contempla tutti i giochi che hanno mitizzato questo luogo di svago, avventura, rischio e a volte disperazione. Slot machine, video poker e chi più ne ha più ne metta.

Ma la vera tendenza che sta riscuotendo un grande successo è la formula proposta tra i primi dal Casino online William Hill. In pratica si tratta della versione live dei più famosi giochi: gli appassionati potranno virtualmente sedersi su un vero tavolo da blackjack, punto banco o su quello della roulette francese e americana con un croupier reale, che distribuirà le carte o lancerà la pallina. Si potrà pertanto vivere l’emozione del gioco live, senza avere dubbi sugli algoritmi, che regolano le vincite (che sono in ogni caso monitorati costantemente dall’AAMS), come in una vera casa di giochi.

Bonus di benvenuto

Vista la concorrenza ormai si può giocare anche con soldi veri senza sborsare un centesimo. Infatti in molti offrono un bonus di benvenuto, in genere di 10 Euro, per poter provare davvero i giochi senza depositare i propri denaro. Altri invece preferiscono proporsi come casino online con bonus elevati che vengono erogati dopo il deposito di soldi veri e dopo averli giocati arrivano a premiare il nuovo cliente con un importo pari fino al 50% del primo versamento.