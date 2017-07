Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Dettori, Martina, Nannicini

Ancora poche ore di attesa prima del confronto aperto tra rappresentanti dei dipendenti e dell'esecutivo. Ci sono sempre le novità per le pensioni a tormentare le parti, ben sapendo come gli orizzonti di impegno nelle ultime notizie pensioni siano sia di breve che di medio termine. E non sfugge la presenza del braccio destro del segretario della maggioranza.

Le ultime posizioni di Rossana Dettori e conseguenze per novità per le pensioni

Continuano allora a cercare nuovi spazi di confronto sulle novità per le pensioni i rappresentanti dei dipendenti, ben coscienti che il tempo stringe. Se da una parte occorre fare in fretta in vista delle decisioni che saranno assunte al termine della stagione estiva, dall'altra l'intenzione è di porre le base per il futuro. Se nell'immediato gli sforzi maggiori sono concentrati la revisione delle attese vita che impattano sul momento della pensione, dall'altra rimangono in pista tutte le altre questioni per adesso accantonata. Si va dall'implementazione di quota 100, considerato il limite massimo per smettere dall'esercizio della propria attività professionale all'applicazione di quota 41 senza penalità e limitazioni per chi ha iniziato la propria carriera professionale. Di positivo per le novità per le pensioni c'è comunque che le parti stanno continuando a parlare con la consapevolezza che ci sia molto da correggere e da introdurre. Anche se le risposte non potranno per forza di cose arrivare da questo appuntamento a porte aperte, questo che si consumerà tra poche ore è la testimonianza del bisogno di confronto alla ricerca del miglior assetto sulle pensioni.

Le recenti posizioni di Maurizio Martina e impatto su novità per le pensioni

Le attenzioni sono puntate sui ragazzi e sulle opportunità da creare intervenendo sulla leva delle novità per le pensioni. Ma si tratta solo di un tassello in un mosaico ben più ampio che vede l'esecutivo in una posizione di predominanza. Ecco allora che Maurizio Martina, responsabile del dicastero dell'Agricoltura, ma soprattutto uno dei nuovi uomini di fiducia del segretario della maggioranza, può fornire le prime risposte. Non solo previsione di una pensione di garanzia per i ragazzi, come tra l'altro ipotizzato nel cosiddetto momento successivo sulle novità per le pensioni, ma anche su altre ipotesi da tempo sul tavolo dei ragionamenti. Cime l'introduzione dell'assegno universale in una delle tante versioni proposte dalle forze differenti, ad esempio, ma l'aumento dei fondi da destinare alle novità per le pensioni in generale, sempre piuttosto ridotto e non in grado di proporre alternative a chi vuole smettere anzitempo. Oppure l'allargamento della platea dei potenziali beneficiari delle mini pensioni, con o senza oneri che siano, ovvero la più rilevante novità per le pensioni che ha di recente trovato spazio.

Le ultime affermazioni di Tommaso Nannicini e impatto su novità per le pensioni

C'è anche Tommaso Nannicini a sedersi attorno al tavolo e si tratta di una figura con un peso specifico molto elevato. Anche se non ricopre alcuna carica rappresentativa, si tratta della figura di riferimento del segretario della maggioranza in materia previdenziale e occupazione. Tanto per avere un'idea più precisa, nel precedente esecutivo rivestiva il ruolo di sottosegretario e di fatto è tra gli autori degli strumenti di quota 41 e mini pensioni, con o senza oneri, adesso in vigore. Insomma, ha avuto il mano il fascicolo delle novità per le pensioni, di cui è stato un ispiratore, se non il principale coordinatore. Tra i compiti che gli sono stati adesso assegnati c'è anche quella scrittura del progetto della maggioranza da sottoporre ai cittadini in vista della urne, con particolare riferimento alle novità per le pensioni e ai provvedimenti a esse collegati. Facile allora credere che la sua presenza possa essere letta anche in prospettiva ovvero in cosa potrebbe effettivamente cambiare (se cambierà qualcosa) nel caso di vittoria della stessa maggioranza ovvero di riconferma alla guida del Paese.