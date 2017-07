Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 quattro eventi prossimi per rilancio pensioni (novità, affermazioni)

Si va verso l’attesa di quattro prossimi eventi che potrebbero rivelarsi effettivamente importanti per un concreto rilancio delle novità per le pensioni, nonostante da tempo si parli di questa concretezza che, però, stando anche a quanto confermano le ultime notizie, in realtà non arriva mai. Eppure ben sappiamo ormai quanto convenienti e vantaggiose sarebbero le importanti novità per le pensioni, soprattutto con particolare riferimento a novità per le pensioni di quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti, che avrebbero anche il merito di risolvere problemi e storture create dalle attuali norme pensionistiche in vigore che hanno fortemente penalizzato coloro in attività ma soprattutto gli impiegati in determinate attività per cui non è stata riconosciuta alcuna specificità. I quattro prossimi eventi attesi per il rilancio di novità per le pensioni sono:

ulteriore riunione in programma tra qualche ora tra esecutivo e rappresentanti dei dipendenti;

prossima riunione tecnica, che dovrebbe tenersi martedì, mercoledì o giovedì;

prossime riunioni e vertici per decisioni strategiche economiche e varie ricette economiche;

ulteriore riunione di giovedì su possibilità di riunione di quanto versato nella propria gestione contributiva e novità per le pensioni di mini pensioni senza oneri.

Prossima riunione tra qualche ora e attesa per novità per le pensioni e prossima riunione tecnica

Secondo le ultime notizie, oltre la prossima riunione tecnica per il rilancio del momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni e relativa scelta proprio delle ulteriori novità per le pensioni da portare avanti e che non si sa ancora se si terrà martedì, mercoledì o giovedì, tra qualche ora, a sorpresa, si terrà una riunione tra maggioranza e rappresentanti dei dipendenti avente come oggetto sempre le novità per le pensioni. L’obiettivo è quello di impegnarsi per la definizione concreta di ulteriori novità per le pensioni da raggiungere in vista delle prossime decisioni economiche strategiche e delle prossime elezioni. Stando a quanto riportano le ultime notizie confermano, la discussione che si terrà tra qualche ora dovrebbe vertere soprattutto su:

novità per le pensioni di pensione contributiva di garanzia per i ragazzi; novità per le pensioni relative alla previdenza complementare; novità per le pensioni di riconoscimento del lavoro di assistenza familiare e maternità a fini previdenziali per il mondo femminile; novità per le pensioni di rivalutazione delle pensioni rispetto al costo della vita; novità per le pensioni in base alla tipologia di attività che si svolge. novità per le pensioni di revisione delle attese vita.

Proprio quest’ultima novità relativa alle attese vita sembrerebbe rappresentare la questione più urgente al momento da discutere, considerando le continue richieste in merito che in quest’ultimo periodo sono state presentate proprio dai rappresentanti dei dipendenti. Ma non solo. Secondo le ultime notizie, infatti, le richieste di modifica delle attese vita sarebbero diverse tra chi chiede:

novità per le pensioni di rinvio dello scatto ulteriore del requisito anagrafico di uscita in base alle attese vita, che al momento dovrebbe scattare tra 24 mesi;

novità per le pensioni di totale abolizione del meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico di uscita dalla propria occupazione alle attese vita;

novità per le pensioni di blocco temporaneo del sistema delle attese vita.

Secondo le ultime notizie, però, nelle prossime riunioni si potrebbe discutere anche della novità per le pensioni con inedito sistema che permetterebbe a tutti gli iscritti ai comparti pensione dei differenti settori di lasciare la propria occupazione anzitempo a sessantadue anni, sistema che varrebbe per pochi, sostenendo, dunque, solo determinate persone, e che quindi potrebbe essere considerata ancora una novità per le pensioni decisamente discriminante tra alcuni impiegati ed altri.

Prossime riunioni e vertici per decisioni strategiche economiche e varie ricette economiche

Le prossime riunioni in programma saranno poi incentrate sulle prossime decisioni economiche strategiche che dovrebbero concorrere alla crescita interna del nostro Paese. Con particolare riferimento alle novità per le pensioni, l’auspicio è che in esse possa rientrare almeno una delle novità per le pensioni del momento successivo di analisi, tra cui potrebbero essere privilegiate le novità per le pensioni per i ragazzi secondo le ultime notizie, magari rimandando le altre, comprese le importanti novità per le pensioni di quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti, a quando si terranno effettivamente le prossime elezioni, permettendo alle forze di recuperare fiducia e consensi considerando il tema particolarmente a cuore ai cittadini.

Ma nelle prossime decisioni economiche strategiche potrebbe rientrare innanzitutto e al posto di novità per le pensioni, ancora una volta, un taglio delle imposte sul costo dell’occupazione per i neo assunti, proprio per favorire la ripresa delle attività, cosa che però non sarebbe poi così scontata con l’attuazione di questa misura, considerando che nella sua precedente esperienza, cioè con l’introduzione della norma occupazione approvata dal precedente esecutivo, non ha ottenuto alcun risultato positivo.

Ulteriore riunione di giovedì e rilancio altre novità per le pensioni

Giovedì, poi, secondo le ultime notizie sarebbe in programma una ulteriore riunione durante la quale saranno presentate su interrogazioni relative a novità per le pensioni di mini pensione senza oneri, con particolare riferimento alle comunicazioni ufficiali applicative delle regole relative questa stessa novità per le pensioni, e novità per le pensioni di riunione di tutti i propri periodi contributivi. Si tratta di novità per le pensioni in realtà già approvate ma per cui si attende ancora l’ufficiale entrata in vigore, decisamente in ritardo rispetto agli iniziali tempi stabiliti che per quanto riguarda le novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e collegata quota 41 era stata fissata per lo scorso mese di maggio.