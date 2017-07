Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 41, quota 100 Lorenzin, Quagliariello, Bersani

Non tramonta e, anzi, trova altra linfa vitale l'ipotesi delle urne subito con ripercussioni per le novità per le pensioni immediate e di rilievo.

Tempi durissimi per l'esecutivo perché la voce sull'intenzione del segretario della maggioranza di cercare un incidente per tornare subito alle urne sta diventando sempre più forte. E che si tratti di novità per le pensioni o di altro, cambia poco. Rinnovati segnali da collegare alle ultime notizie pensioni rendono l'idea della delicatezza del momento.

Le ultime posizioni di Beatrice Lorenzin e conseguenze per novità per le pensioni

Se anche su una delle questioni che sta maggiormente facendo discutere e di cui l'esecutivo stesso ha sottolineato l'urgenza, salta la fiducia, allora è evidente di come il rischio caduto sia molto elevato. Il riferimento va al decreto vaccini coordinato dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin. La situazione potrebbe assumere caratteri paradossali considerando che le turbolenza della maggioranza, le interrogazioni su presunti conflitti di interessi, la definizione di una proposta alternativa, le perplessità dell'opposizione e il successo delle iniziative di protesta suggerirebbero di porre la fiducia per evitare di essere battuti e chiamare l'intera maggioranza che sostiene l'esecutivo a un atto di responsabilità. A quanto pare si tratta solo di una minaccia perché la stessa Beatrice Lorenzin si rende conto come la stabilità stia iniziando a scricchiolare. Che poi si tratta di novità per le pensioni o di vaccini, poco cambia: sembra che l'intenzione del segretario della maggioranza sia quella di cercare un incidente per tornare subito alle urne. In ogni caso è inevitabile che le ultime posizioni di Beatrice Lorenzin abbiano conseguenze per le novità per le pensioni nel segno del crollo di fiducia e aspettative.

Le recenti posizioni di Gaetano Quagliariello e impatto su novità per le pensioni

C'è un caso in particolare che conferma che questo esecutivo si stia muovendo su un terreno minato con il rischio di saltare per aria. Si tratta della vicenda sulle regole della cittadinanza agli stranieri. Anche per evitare possibili scivoloni, ecco che se ne riparlerà, condizioni permettendo, solo alla ripresa dopo la pausa estiva, con la soddisfazione di Gaetano Quagliariello, esponente Identità e Azione - Popolo e Libertà. È stato lo stesso capo dell'esecutivo, cui era rimasto in mano il cerino, a comunicare la decisione maturata nelle ultime ore dopo che la stessa maggioranza aveva cambiato registro frenando su una disposizione giudicata necessaria ma non al punto da mettere a repentaglio lo stesso esecutivo. Difficile allora che in questo stato di cose si riesca a mettere mano in maniera seria e puntuale sulle novità per le pensioni. E lo stesso Quagliariello, peraltro piuttosto moderato quando si tratta di discutere sulle novità per le pensioni, lascia intendere come i numeri ballerini del Senato e l'offensiva delle opposizione pronto alle barricate, insieme all'emergenza di questo delicato periodo, hanno certamente pesato sulla decisione finale.

Le ultime affermazioni di Pier Luigi Bersani e impatto su novità per le pensioni

Si prospettano tempi duri in vista delle decisioni finali da assumere subito dopo la stagione estiva. L'ala che fa riferimento al Movimento Democratico e Progressista, di cui Pier Luigi Bersani è pronta a dare battaglia fino al punto di dire no ai cambiamenti proposti dall'esecutivo se non in linea con le proprie aspettative. Troppi i bocconi ingoiati, argomenta l'ex esponente della maggioranza, per accettare passivamente altre decisioni non condivise. Il riferimento va anche alle novità per le pensioni, rispetto a cui poco è stato raccolto fino a questo momento (almeno stando alle proposte avanzate nel corso dal tempo dalla pattuglia che fa riferimento a Bersani) e troppe modeste le aspettative nell'ultimo quadrimestre dell'anno. E nel cambio di guardia alla guida del Paese poco è cambiato nella sostanza. A detta del responsabile Movimento Democratico e Progressista c'è uno stile differente, ma essendo una mera prosecuzione dell'esperienza del precedente esecutivo, i contenuti - inclusi quelli relativi alle novità per le pensioni - sono rimasti pressoché immutati. Di conseguenza non viene esclusa la rottura proprio in vista del rinnovato iter.